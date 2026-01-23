Stratejik Ahmaklık! Kullanılıp atılan bir piyon olduklarını göremediler

Onca yıl "özgürlük" maskesiyle yürütülen kirli savaşın finalinde, ellerinde kalan tek şeyin emperyalist güçlerin masasında meze edilmiş bir örgütsel yapı olduğu görülüyor. Dağlarda verilen sözde mücadeleyi Suriye’nin düzlüklerinde "paralı askerlik" yaparak tamamlayanlar, bugün teslim bayrağını çekerken kendi halkına verdikleri zararın hesabını verememenin ezikliğini yaşıyor.

11 Yıllık Birikim 11 Günde Buharlaştı

Suriye’de dış güçlerin gölgesinde bir dünya kurmaya çalışan PYD, bugün kendi yarattığı enkazın altında kaldı. 11 yıldır verilen sınırsız desteğin 11 günde buharlaşması, bir kahramanlık hikayesi değil, bir "proje" iflası olarak değerlendiriliyor. Bölge halkının ruhuna, dinine ve geleneklerine aykırı bir ideolojik gömlek dikmeye çalışan yapı, gerçek bir orduyla karşılaştığında savunma hatlarını terk ederek kaçmayı tercih etti.

İflasın Temel Nedenleri:

İdeolojik Fanatizm: Bölge halkına yabancı Marksist-Leninist ideolojinin zorla dayatılması.

İnanç Düşmanlığı: Coğrafyanın bin yıllık İslam geleneğine ve aile yapısına savaş açılması.

Stratejik Ahmaklık: ABD desteğinin sonsuz sanılması ve piyon olduklarının fark edilememesi.

Çocuk Savaşçılar: Küçük çocukların ailelerinden koparılarak cepheye sürülmesi.

SDG’nin Çöküşü ve Kaçış Geleneği

Suriye ordusu karşısında direniş gösteremeyip bir günde çöken SDG’nin hataları, yapının kof olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Silah yardımıyla milislik yapmayı ordu kurmak sananlar; hiyerarşi ve disiplinden yoksun bir yapıdan öteye geçemedi.

Afrin’den Münbiç’e, Resulayn’dan Haseke’ye kadar her noktada aynı panik hakim. "Aşılmaz kale" denilen yerlerin lider kadro tarafından ilk fırsatta terk edilmesi, halkın "canlı kalkan" olarak sivil edebiyatına alet edilmesi korkaklığın zirvesi olarak yorumlanıyor.

Kürt Halkının Kimliğine İhanet

Müslüman Kürt halkını dinden kopararak avare bir hale getirmeye çalışan bu zihniyet, Kürtleri bölgenin asıl unsuru olmaktan çıkarıp küresel güçlerin elinde birer piyon haline getirdi. Kürt halkı, kendisine zulmeden, kendisini dünyadan izole eden ve inancıyla kavgalı olan bu yapıya mahkûm değildir.

İsrail ve emperyalizm ile saf tutanlar, Müslüman coğrafyasında tüm bölge halklarının öfkesini kazanırken; Kürtler artık bu kof ideolojinin gerçek yüzünü tanıdı. Artık kapısına gidildiğinde inanacak değil, hesap soracak bir Kürt halkı var.