Stor perde temizliğinde bunlara dikkat edin
Stor perde ve zebra perde temizliği nasıl yapılır? Stor perde ve zebra perde temizliğine dair merak edilenher şey haberimizde...25 Nisan 2018 Çarşamba 22:09
Stor perde ve zebra perde temizliği nasıl yapılır? Stor perde ve zebra perde temizliğine dair merak edilen bütün ipuçları haberimizin detayında...
Stor perde ve zebra perde kumaşları, genel olarak 0 Polyester iplikten üretilmektedir. Bazı ürünler ise pamuk ve keten karışımlarımdan üretilmiştir. Ancak bu kumaşlardan daha önemli olan üzerlerindeki APRE kaplamalarıdır.
İŞTE PERDENİZİ TEMİZLERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
- Stor veya zebra perdenizin büyüklüğü kadar temiz bir zemin gerekir, kumaşın hiç katlanmaması ve kırışmaması gerekiyor.
- Temizlemekte kullanacağınız beyaz sabun veya şampuanla köpürtülmüş ılık ve temiz su ile birlikte yumuşak temizleme süngeri edinin,
- Perdenizi yukarıda tamamen toplayınız,
- Perdeyi borusu ile birlikte yan montaj ayaklarından çıkarınız,
- Hazırladığınız zemine yatırarak borusunu çevirin,
- Süngeri hazırladığınız bol köpüklü ılık suda ıslatın ve iyice sıkarak nemli bırakın. Köpük kısmından alarak ve perde kenarlarına paralel olarak zorlamadan temizleyin,
- Kuru ve yumuşak bir havlu ile kurulayınız,
Bu işlemleri uyguladıktan sonra perdenizin tertemiz ve kullanmaya hazır olacak.
YORUM YAZ