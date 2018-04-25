Stor perde temizliğinde bunlara dikkat edin

Stor perde ve zebra perde temizliği nasıl yapılır? Stor perde ve zebra perde temizliğine dair merak edilen bütün ipuçları haberimizin detayında...

Stor perde ve zebra perde kumaşları, genel olarak 0 Polyester iplikten üretilmektedir. Bazı ürünler ise pamuk ve keten karışımlarımdan üretilmiştir. Ancak bu kumaşlardan daha önemli olan üzerlerindeki APRE kaplamalarıdır.

İŞTE PERDENİZİ TEMİZLERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Stor veya zebra perdenizin büyüklüğü kadar temiz bir zemin gerekir, kumaşın hiç katlanmaması ve kırışmaması gerekiyor.

Temizlemekte kullanacağınız beyaz sabun veya şampuanla köpürtülmüş ılık ve temiz su ile birlikte yumuşak temizleme süngeri edinin,

Perdenizi yukarıda tamamen toplayınız,

Perdeyi borusu ile birlikte yan montaj ayaklarından çıkarınız,

Hazırladığınız zemine yatırarak borusunu çevirin,

Süngeri hazırladığınız bol köpüklü ılık suda ıslatın ve iyice sıkarak nemli bırakın. Köpük kısmından alarak ve perde kenarlarına paralel olarak zorlamadan temizleyin,