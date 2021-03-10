  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: S-400 konusunda endişeliyiz fakat...
Dünya

Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: S-400 konusunda endişeliyiz fakat...

Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, S-400 meselesinde Türkiye'ye endişelerini ilettiğini ancak Türkiye'nin haritaya bakıldığında önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 01:19:00 -
Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: S-400 konusunda endişeliyiz fakat...

Stoltenberg, California'daki Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi tarafından düzenlenen "NATO'nun adaptasyonu" konulu video konferansa katıldı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili bir soruya Stoltenberg, NATO müttefikleri arasındaki farklılıkların yeni bir şey olmadığını; NATOnun bu farklılıkları, anlaşmazlıkları, sorunları tartışmak ve çözüm bulmak için iyi bir platform olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ankara'ya S-400, Doğu Akdeniz ve mülteci sorunu gibi konularda endişelerin dile getirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Fakat şunu da anlamalıyız ki Türkiye önemli bir müttefik. Çünkü sadece haritaya bakarsan ne kadar önemli olduğunu görebilirsin. Özellikle Irak ve Suriye'ye sınırı olduğundan, DEAŞ ile mücadelede kaydedilen ilerlemeden, bölgede DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde milyonlarca insanın özgürleştirilmesinden, altyapı temelleri ile Türkiye'deki havalimanları çok büyük önem taşıyor."

Sorunların çözümünde, doğru yönde adım atmak için gerginliği azaltma arayışı içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, bu konuda NATO içinde çatışma çözme mekanizması kurduklarını ve olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

 

AB ile kritik temas! Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg’le görüştü
AB ile kritik temas! Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg’le görüştü

Gündem

AB ile kritik temas! Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg’le görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Gara mesajı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Gara mesajı

Gündem

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Gara mesajı

Erdoğan'dan Stoltenberg'e teşekkür
Erdoğan'dan Stoltenberg'e teşekkür

Siyaset

Erdoğan'dan Stoltenberg'e teşekkür

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pazar günü Türkiye'yi sallamıştı! İşte yeni 'Kurtlar Vadisi' dizisi
Medya

Pazar günü Türkiye'yi sallamıştı! İşte yeni 'Kurtlar Vadisi' dizisi

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan TRT'nin yeni dizisi Teşkilat, konsepti ile Kurtlar Vadisi’nin ilk dönemine benzetildi. İşte yeni Kurt..
Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobil çarptı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Komşu karar noktasında! Ya Türkiye'nin yanında yer alacak ya da kaybedecek
Gündem

Komşu karar noktasında! Ya Türkiye'nin yanında yer alacak ya da kaybedecek

İRAM başkan vekili Dr. Hakkı Uygur, son dönemde Türkiye-İran hattındaki gelişmeleri değerlendirdi. Uygur, İran'ın Türkiye ile ilişkileri yıp..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay