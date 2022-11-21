Stoltenberg'ten Erdoğan'a övgü: Bu çok önemliydi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de geçtiğimiz Cuma günü başlayan NATO Parlamenterler Asamblesi'nin yıllık toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Şubat ayında başlattığı saldırılarla büyük bir hata yaptığını söyledi. Rusya'nın, Ukrayna'nın cesaretini, NATO ve müttefiklerinin ise birliğini hafife aldığını belirten Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna'yı birkaç gün içinde yenilgiye uğratacağını düşündü. Fakat, Rusya 9 aydır gerileme ile karşı karşıya. Ukraynalılar, işgal edilen topraklarını özellikle Herson bölgesini geri almaya devam ediyor. Bu durumda kesinlikle Ukrayna'ya uzun vadede destek olmaya devam etmek zorundayız. Bunun bedellerinin olduğunu biliyorum. Ülkelerimizdeki insanlar yaşam maliyetlerinde yaşanan krizle karşı karşıya. Ayrıca, enerji ve gıda fiyatları da artıyor. Fakat, NATO'nun ödediği bedeller parayla ölçülebilir. Ukraynalılar ise bu bedeli kanları ile ödüyor. Eğer Putin'in kazanmasına izin verirsek, hepimiz çok daha büyük bedeller öderiz. Dünyadaki otoriter rejimler, kaba kuvvet ile istediklerini alabileceklerini zannederler" dedi.

Yeni bağımlılıkların oluşmaması konusunda dikkatli olunma çağrısında bulunan Stoltenberg, Çin'e karşı da dikkatli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çin'in, kritik altyapıları, tedarik zincirini ve önemli endüstriyel sektörleri elinde bulundurduğu vurgulayan Stoltenberg, "Otoriter rejimlere, güvenlik açıklarımızdan faydalanma ve bizleri baltalama şansı veremeyiz" açıklamasında bulundu.

"Boğaz'dan geçen tahıl gemilerini gördüm."

İstanbul'da 22 Temmuz'da Rusya ve Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanan tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatılmasına ilişkin kararda Türkiye'nin önemli rolünden bahseden Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tahıl anlaşmasını kolaylaştırdıkları için takdir ediyorum. İstanbul'dayken Boğaz'dan geçen tahıl gemilerini gördüm. Bu, gıda fiyatları ve özellikle dünyadaki yoksul ülkeler için oldukça önemli. Tahıl anlaşmasının çok önemli olduğu kanıtlamıştır ve bunun devamlılığı sağlanmalıdır. Ayrıca, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması kolaylaştırılan savaş esiri takası da elbette müttefiklerimizce memnuniyetle karşılanmıştır. Fakat biliyorsunuz ki, İstanbul'daki mesajım ile bugün burada verdiğim mesaj aynıdır" sözlerine yer verdi.

"İsveç ve Finlandiya teröre karşı mücadele etmek için garanti sağlamak zorunda"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili de konuşan Stoltenberg, Finladiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü muhtırayı hatırlattı. Muhtıra çerçevesinde iki ülkenin NATO'ya üyelik aşamasında onay sürecine gelindiğinden bahseden Stoltenberg, "Finlandiya ile İsveç, NATO ve Türkiye ile uzun dönemde partnerlik yapmak ve teröre karşı mücadele etmek için garanti sağlamak zorunda. Finladiya ve İsveç, Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde teröre karşı gelecekte de çalışmalarını sürdürecek. Biliyorsunuz ki, hiçbir NATO ülkesi terör saldırılarından Türkiye kadar acı çekmedi. Birkaç gün önce İstanbul'da acımasız bir terör saldırısı yaşanmıştı. Müttefiklerde ve özellikle Türkiye'de verilen can kayıpları, terörün acımasızlığı hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.