Stoltenberg Çin ve Rusya’ya dikkat çekti

Rusya ve Çin’in derinleşen stratejik ortaklığına dikkat çeken Stoltenberg “Çin'in artan atılganlığı ve zorlayıcı politikalarının Müttefiklerin ve ortaklarımızın güvenliği için sonuçları var. Çin, komşularına zorbalık yapmak ve Tayvan'ı tehdit etmek için nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri güçlerini önemli ölçüde geliştiriyor” dedi.

Hint-Pasifik ortaklarla işbirliği hızlanacak

Çin’in Müttefik ülkeler de dahil olmak üzere kritik altyapıya büyük yatırım yaptığını, kendi vatandaşlarını ileri teknoloji ile izleyip kontrol ettiğini, Rus yalanlarını ve dezenformasyonunu yaydığını ifade eden NATO Genel Sekreteri, “Çin bizim düşmanımız değil. Ancak temsil ettiği ciddi meydan okumalar konusunda net görüşlü olmalıyız. Ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için ortaklarımızla birlikte olmaya devam etmeliyiz. Kaba şiddet yerine normlara ve değerlere dayalı küresel bir sistem. Dolayısıyla NATO, Hint-Pasifik ortaklarımızla siber savunma, yeni teknolojiler, deniz güvenliği, iklim değişikliği ve dezenformasyonla mücadele dahil işbirliğini hızlandıracak. Çünkü bu küresel zorluklar, küresel çözümler gerektiriyor” dedi.