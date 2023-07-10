Stoltenberg: Bugün tarihi bir gün

Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulunuyor. Stoltenberg'in açıklaması şöyle: Sayın Erdoğan İsveç'e onay kararını Meclis'e götürecek. Sayın Erdoğan ben ve İsveç mutabakata varmış ve bir bildiriye imza atmış bulunuyoruz. Bizim terörle mücadele kararımız, Türkiye'nin güvenliğine bir katkıdır. Madrid'deki görüşme sonrası İsveç ve Türkiye çok daha yakından çalıştı. İsveç kanunlarında değişiklik yaptı, PKK'ya karşı terörle mücadele işbirliğini geliştirmiştir. İlk defa NATO'da terörle mücadele için özel bir koordinatör atanacak. İsveç'in NATO üyeliğinin tamamlanması tarihi bir adımdır bu kritik zamanda ve NATO'yu çok daha güçlü bir hale getirecektir. Bugün imza attığımız anlaşma aslında geçen sene Madrid anlaşması ile aynı. Bu aslında bir müzakere değil. Mutabık kaldığımız unsurlar hayata geçiyor. Zaten bir yıl önce Türkiye ve İsveç endişelerini dile getirdi. Ortak bir zemin bulundu. 1 yıl önce Madrid'de eriştiğimiz ruh bugün burada hayata geçti. İsveç tam üye oluyor.

'Bugün tarihi bir gün'

Bu tarihi bir gün. Türkiye tarafından açık bir taahhüt var onay belgelerinin Meclis'e sunulayacağına dair. İsveç'in de Türkiye ile çok daha fazla iş birliği yapmak taahhüdü var. Sayın Cumhurbaşkanı belgeleri en kısa zamanda sunacağını söyledi. Tam bir tarih veremem bu konuda ama en kısa zamanda olacağının taahhüdü verdi Cumhurbaşkanı. Onların bağımsız Meclis'inin kararı. Türkiye'nin onayı Macaristan'ı da o yola götürecektir. İşbirliği paktı ise Türkiye ve İsveç arasındaki terörle mücadele işbirliği. Bir yol haritası belirlenecek. Ortak güvenlik endişeleri konusunda bir araya gelecekler. Hatta bu öneri İsveç tarafından geldi.

Terörle mücadele edilicek

NATO'nun iki karşısında tehdit var bir tanesi terör, bir tanesi Rusya. Biz kendi yapımızı yenilediğimiz dönemde, misyonumuzu da yeniliyoruz terörün her formuyla mücadele edebilmek için. Şimdi bir koordinatör olacak farklı ülkelerde farklı araçları koordine ediyor olacak. Türkiye için de iyi olacak bu.