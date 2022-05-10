Stokçuluk yapanlara ceza var mı? Stokçuluk cezası ne kadar oldu?
2021 yılının son aylarından itibaren milyonlar artan gıda fiyatları ve stokçulukla ilgili şikayetlerde bulunmaya başladı. Stokçulukla mücadele ise tüm hızıyla devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. Peki, stokçuluk yapana hapis cezası var mı?
Koronavirüs salgınıyla birlikte stokçuluk şikayetleri bir hayli artmış özellikle 2021'in sonunda bu konuyla ilgili şikayetler artmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda sık sık stokçulara göz açtırılmayacağını ifade ediyor. Son olarak stokçuluk yapanlara yönelik hapis cezasına yönelik açıklama geldi.
Stokçuluk yapanlara ceza var mı? Stokçuluk cezası ne kadar oldu?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.