'Stokçuluk vatan hainliğidir!'
Ağrı'da zabıta ekiplerinin stokçulara göz açtırmadıklarını belirten Savcı Sayan, "Stokçuluk vatan hainliğidir." dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte zabıtaların stokçuluk denetimi yaptığı görüntüleri yayımladı.
Fırsatçılara göz açtırılmıyor!
Savcı Sayan'ın belediye zabıtalarına talimatı ile market ve zincir marketlerde; şeker ve sıvı yağ başta olmak üzere; fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda il genelinde denetlemeler sürüyor.
Zabıta ekiplerini denetim çalışmalarından bir görüntü paylaşan Savcı Sayan, stokçular için çok net mesaj verdi: Stokçuluk vatan hainliğidir.