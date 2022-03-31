Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte zabıtaların stokçuluk denetimi yaptığı görüntüleri yayımladı.

Fırsatçılara göz açtırılmıyor!

Savcı Sayan'ın belediye zabıtalarına talimatı ile market ve zincir marketlerde; şeker ve sıvı yağ başta olmak üzere; fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda il genelinde denetlemeler sürüyor.

Zabıta ekiplerini denetim çalışmalarından bir görüntü paylaşan Savcı Sayan, stokçular için çok net mesaj verdi: Stokçuluk vatan hainliğidir.