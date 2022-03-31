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Siyaset 'Stokçuluk vatan hainliğidir!'
Siyaset

'Stokçuluk vatan hainliğidir!'

Ağrı'da zabıta ekiplerinin stokçulara göz açtırmadıklarını belirten Savcı Sayan, "Stokçuluk vatan hainliğidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 23:53:00 - 2022-04-01 00:07:46

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte zabıtaların stokçuluk denetimi yaptığı görüntüleri yayımladı.

Fırsatçılara göz açtırılmıyor!

Savcı Sayan'ın belediye zabıtalarına talimatı ile market ve zincir marketlerde; şeker ve sıvı yağ başta olmak üzere; fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda il genelinde denetlemeler sürüyor.

Zabıta ekiplerini denetim çalışmalarından bir görüntü paylaşan Savcı Sayan, stokçular için çok net mesaj verdi: Stokçuluk vatan hainliğidir.

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