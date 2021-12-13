Stokçular için yeni kanun teklifinde flaş gelişme! İşte teklifteki cezalar

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile arkadaşlarının imzasını taşıyan torba yasa teklifinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Katmerli ceza

Stokçular ile ilgili düzenleme Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa'nın cezaları düzenleyen maddesinde yapılıyor. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirleniyor. Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarılacak. Düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Alt ve üst sınırlar arasındaki fark açılarak kademelendirmeye olanak tanıyor. Stokçuluğun miktarına uygun cezalar verilmesi sağlanıyor.

Limanlar düzenlemesi de girdi

Daha önce görüşülen yasadan çıkartılan limanlar ile ilgili madde bu teklife alındı. 49 yıldan az süre ile kullanım hakkı verilen limanlar için başvurulması halinde sözleşmeler 49 yıla kadar uzatılabilecek.

LPG depolama kapasitesi genişliyor

LPG depolama kapasitesi genişletilecek. Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek. Kaçakçılık suçu işleyenlere ise lisans verilmeyecek.

Yerli üretim

Yenilenebilir enerjide 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

Hizmet bedeli ve harç ödenmeyecek

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilen ve bu tescil sırasında geçmişte harç, döner sermaye gibi hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ) devri; mükerrer harç, döner sermaye gibi hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.

Buna göre; yapılan değişiklik ile bu faaliyetlerde bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyide ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirleniyor. Bu çerçevede stokçuluk yapanlara daha önce verilen alt sınır 50 bin TL, üst sınır 500 bin TL olan cezalar yeni kanunla, alt sınır 100 bin TL ile üst sınır 2 milyon TL olarak belirleniyor.

Erdoğan ne demişti?

Kabine Toplantısı'nın ardından fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için talimat veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle fahiş fiyat artışları konusundaki her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı ciddiyetle takip ediyoruz. Buradan tüm bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza, tüm belediyelerimize talimat veriyorum. Girdi maliyetleriyle ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır.

Türkiye tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder. Bu konunun serbest piyasa ekonomisiyle uzaktan yakından ilgilisi yoktur. Serbest piyasa ekonomisi kuralsızlık, başı boşluk, vicdansızlık, insafsızlık ve ahlaksızlık demek değildir. Tam tersine bu sistem piyasa kuralları içerisinde hareket etmeyenlere kati surette izin verilmemesini gerektirir. Dünyanın her yerinde de serbest piyasa ekonomisi bu şekilde işler, işletilir. Hükümet olarak aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.

Bizim hiç kimsenin kazancında gözümüz yok. Bizim karşı çıktığımız ve mücadele ettiğimiz tek şey sömürüdür. Bu sömürü emek üzerinden yapılsa da karşıyız, mal ve hizmet üzerinde yapılsa da karşıyız, para üzerinden yapılsa da karşıyız. Vatandaşlarımız kazansın, üreticilerimiz kazansın, sanayicilerimiz kazansın, çalışanlarımız kazansın.

Velhasıl ülkemiz ve milletimiz hep beraber kazansın ki hedeflediğimiz refah düzeyine ulaşabilelim. Sadece kendisi kazanma hırsıyla ülkenin dengelerini bozmaya, milletin hakkına hukukuna girmeye kalkanlara izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle bankada, yastık altında, kasasında parası özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum."

Kaynak: Sabah