Stoğa başladılar! Avrupa'da acil durum hazırlığı

Avrupa'da Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi, cam üretimine de sıçradı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Avrupa'da cam üretiminde kullanılan enerjinin büyük ölçüde Rus doğalgazından sağlanması, üretimi olumsuz etkilemeye başladı.

Avrupa'daki cam üreticileri ve üretimde cam ürünleri kullanan şişe imalatçıları, otomotiv ve inşaat üreticileri gibi firmalar, doğalgaz arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle acil durum planına hazırlık yapıyor.

Otomobil üreticisi Audi'nin strateji başkanı Silja Pieh, Rusya'nın Almanya'ya doğalgaz arzını ciddi düzeyde azaltmasının yeni bir krize neden olabileceğini söyledi.

Fiyatlar yükseliyor

Avrupa içecek endüstrisi de baskı altında. Ukrayna'da faaliyet gösteren en az iki üretici de dahil bazı şişe tedarikçileri fabrikaları kapatmak ve üretimi sınırlamak zorunda kaldı. Diğerleri de fiyatları artırmaya başladı.

Stok yapıyorlar

Firmalar, ek depolama alanı kiralayarak şimdiden şişe stoklamaya da başladı.

İngiltere merkezli teslimat şirketi "Milk and More" ise cam şişelerinin ortalama ömrünü artırmaya çalıştıklarını söyledi. Şirket hasar görmüş şişeleri saptayacak tarayıcılar dahil şişelerini korumaya yönelik önlemler almaya başladı.

Bu önlemlere ek olarak bazı cam üreticileri de doğalgazdan petrole veya dizele geçiyor. Bazı büyük üreticiler de üretimlerinin bir kısmını gaz fiyatlarının daha düşük olduğu bölgelere aktarmayı düşünüyor.