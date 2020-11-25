STM Thinktech, ilk kitabını yayımladı

İSTANBUL (AA) - Savunma sanayi firmalarından STM'nin, 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren teknolojik düşünce merkezi STM ThinkTech ilk basılı kitabını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM ThinkTech, alanının önde gelen uzman ve akademisyenlerinin katılımıyla düzenlediği odak grup toplantılarında ortaya çıkan görüşleri, Türkiye’nin Bütünsel Güvenlik Yaklaşımı adıyla yayımladığı ilk kitabında bir araya getirdi.

Bugüne kadar savunma ve güvenlik temalı olarak düzenlediği 5 panel ve 11 odak grup toplantısının çıktılarını basılı ve elektronik ortamda raporlayan merkez, bu kez söz konusu toplantılara katılan alanının önde gelen uzman ve akademisyenlerinin görüşlerinden seçtiği kritik başlıkları, Türkiye’nin Bütünsel Güvenlik Yaklaşımı kitabında bir araya getirdi.

Kitapta, enerjiden sağlığa, göçten iç ve dış güvenliğe ulusal savunma, çok boyutlu olarak ele alınıyor.

Mart 2018-Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlediği odak grup toplantılarının çıktılarını derlediği bu ilk basılı kitabında STM ThinkTech, Türkiye'nin bütünsel güvenlik konseptinde öne çıkan konulara, problem alanlarına ve çözüm önerilerine dair görüşleri paylaşıyor.

Kitapta güvenlik kavramı çok boyutlu bir sistem olarak ele alınıyor ve bu farklı boyutların birbirlerini etkileyerek oluşturduğu karmaşıklık ve belirsizliğin yönetilmesine ilişkin savunma paradigmaları tartışılıyor.

Tüm bu karmaşıklık ortamında, Türkiye'nin konumunda da belirgin farklılıklar ortaya çıktığı ve farklı hamlelerle kendine yeni alanlar açmaya çalışırken artık çok boyutlu savunma konseptinin daha da önem kazandığı belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirket olarak sahip oldukları entelektüel bilgi birikimi ve tecrübenin, STM ThinkTech tarafından, yarının ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden işlediğini kaydetti.Güleryüz, STM ThinkTech çatısı altında, savunma, güvenlik, mühendislik ve teknoloji alanlarına yönelik araştırmalar yapıldığını, stratejik analizler gerçekleştirildiğini ve sürdürülebilir çözümler üretildiğini belirtti.

Güleryüz, şunları kaydetti:

"Ele aldığı konular, yaptığı araştırmalar ve geliştirdiği çözümlerle STM ThinkTech, hem ülkemiz hem bölgemiz hem de küresel ölçekte dünya için önemli bir teknolojik düşünce kuruluşu olma yolunda hızla ilerliyor. Bugüne dek yayınladığı rapor ve blog yazılarıyla, siber tehditten kuantum saldırılara kadar pek çok konuyu ele alan merkezimizin, bu kez yaptığı odak grup toplantılarında ortaya çıkan uzman görüşlerini bir kitapta toplamasını, bu alanda bir hafıza oluşturmak adına çok önemli buluyorum. Ayrıca bu eserimiz, birbirini etkileyen farklı güvenlik ve savunma faktörlerinden değişen küresel aktörlere kadar, dünyada son dönemde yaşanan hızlı dönüşümde, Türkiye’nin ulusal savunmasını bütüncül bir bakış açısıyla ele almasıyla, ülkemizin yarını için oluşturulacak yol haritalarına kaynak oluşturma potansiyeli açısından da önemli."



