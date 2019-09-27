STK’ların 81 ilde gerçekleştirdiği destek eylemi, birliği pekiştirdi! Analara moral Kandil’e korku

Hasan Türkmen Ankara

23 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan cesur annelere destek, HDP aracılığıyla çocuk kaçıran terör örgütü PKK’ya ise lanet yağmaya devam ediyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 81 ilde eş zamanlı bir araya gelen anne ve anne adayları, Diyarbakır annelerinin feryadına dikkat çekerek, destek çağrısında bulundular.

Annelerin yüreğine su serpti

81 ilde teröre ‘dur’, Diyarbakır annelerine ‘destek’ diyen annelerin eylemi, acılı annelerin yüreğine su serptiğini ifade eden Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, “Diyarbakır annelerinin en büyük sıkıntısı, seslerinin duyulmamasıydı. Bununla ilgili birtakım sıkıntılar yaşadılar. Ancak 81 ildeki anneler ve kadın STK temsilcilerinin bu eylemi, Diyarbakır annelerinin yüreğine su serpti. Ben şu anda yanlarındayım ve bu desteğin ardından yüzlerinin bile değiştiğini görüyorum. Çok yerinde ancak biraz geç kalmış bir destek çağrısı. Günlerdir süren annelerin eylemine, her gün başka yerlerden insanlar da desteğe geliyor. Bu annelerimizin bir nebze de olsa acısını dindiriyor. Diğer annelerin, STK temsilcilerinin, siyasetçilerin ve birçok insanın yanlarında olduğunu görmeleri onları dinç tutuyor. Moral veriyor. Bu anlamda bu destek girişiminin devam etmesi lazım. Diyarbakır’daki annelerin de harekete geçip teröre ‘Dur’ demesini bekliyorlar. Bizler de buna destek olarak, bu hareketi başlatmamız lazım. 81 ildeki anneler, acılı annelerin sesi oldu. Bu devam etsin. Annelerimiz yalnız bırakılmasın! Gelecekte de çocukların teröre bulaşmaması için, teröre karşı ortak eylem şart” diye konuştu.

“Çocuk kaçırdığı belgelenerek HDP derhal kapatılmalı”

HDP’nin çocukları kaçırdığı belgelenerek, derhal HDP’nin kapatılması gerektiğini belirten Özgür-Der Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan da, “Kuşkusuz teröre karşı olan bu tepki çok önemli. Verilmesi gereken bir tepki. Hiçbir şekilde bir çocuğun annesinden koparılıp, terör örgütüne teslim edilmesi kabul edilemez. Diyarbakır annelerinin eylemi zaten PKK’yı korkutuyordu. 81 ildeki bu destek ise terör örgütü PKK’yı iyice sıkıştırdı. Fakat bu çocukları kaçıranların tespit edilip, yargının karşısına çıkarılması bu işin en önemli tarafı. Millet olarak elbette PKK’ya karşı tek yumruk olmak çok önemli. Toplum olarak da, halk olarak da gereken tepkiyi veriyoruz. Lakin diğer tarafta da devlet var. Devletin bu meseleyi hukuk yollarıyla çözmesi gerekiyor. Biz halk olarak yine üzerimize düşeni yapacağız. HDP ‘böyle bir şey yaptı’ diyorsak, bu belgelensin ve HDP derhal kapatılsın!” değerlendirmesinde bulundu.

“Diyarbakır’da ağlayan annenin sesi 81 ilde duyuldu”

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Işık ise, “Acılarımızı, kederimizi ve sevincimizi ortaklaştırmak için, çok önemli bir birliktelik çağrısıdır. Sadece terör örgütü değil, bugün terör biter yarın başka bir şey çıkar. Ama bu ortak eylem, gelecek nesle de şimdiki gençlere de Türkiye’nin 81 iliyle istediği zaman ortak hareket edeceğini ve birliktelik oluşturabileceğini göstermiş oldu. Diyarbakır’da ağlayan bir annenin sesi 81 ilde milyonlarca insan tarafından duyuldu, paylaşıldı. Diyarbakırlı anneler yalnız değildir. Yalnız da bırakılamaz. Aynı şekilde bu yapılan ortak eylem ve çağrılar bunu gösterdi. Çok olumlu bir durum. Olması gerekenin de bu olduğuna inanıyoruz. Annelerin ise bu davada yalnız olmadıklarını görmeleri, onlarda çok büyük bir gurur ve duygusallık yarattı” şeklinde konuştu.

Kadın desteği

Malatya’da, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine dün yine destek verdi. Eyleme asker oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Sadiye Özbey de katıldı.

Evlat nöbetinde 24. Gün

Diyarbakır’da dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan ailelerin sayısı artıyor. Batman’dan gelen anne Zehra Çak da 2014’te PKK tarafından 18 yaşında kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katıldı.