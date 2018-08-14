STK’lardan birlik çağrısı

Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik savaşta iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından (STK) birlik ve beraberlik çağrısı geldi. Alınan önlemleri yerinde bulan başkanlar ekonomik saldırıların ber taraf edilmesi işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.

YOL HARİTASI BELİRLENMELİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ABD’nin Türkiye’yi hedef aldığı bir durumda toplu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Cesur, “Şu aşamada iş dünyasının tüm paydaşları bir araya gelip, ortak bir yol haritası belirlemelidir. Bunu da bir an önce gerçekleştirmeliyiz” dedi.

‘DÖVİZLERİ BOZDURUN’

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, “Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Onun için müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AB’NİN DESTEĞİ ÖNEM TAŞIYOR

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise ekonomik kuşatmaya karşı tek yumruk olmak, mücadele etmek gerektiğine dikkat çekti. ABD yaptırımlarına karşı Almanya ve İtalya’nın Türkiye lehine açıklamalarda bulunmasından memnuniyet duyan Zeytinoğlu,’’ABD’yi daha akılcı davranmaya davet eden bu ülkeler, ticaret savaşlarının olumsuz yönlerine değiniyor. İran’a uygulanacak yaptırımlar konusunda da Türkiye ve AB aynı safta yer alıyor. Liberal ekonomik yapının devamı konusunda Türkiye’nin AB ile birlikte hareket etmesi çok önemli. ABD yaptırımları karşısında AB desteği önem taşıyor” dedi.