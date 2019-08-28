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STK’lardan Başkan Gürkan’a ziyaretler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile Dernek Yöneticilerini kabul ederek kendileriyle bir süre görüştü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:57
STK’lardan Başkan Gürkan’a ziyaretler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile Dernek Yöneticilerini kabul ederek kendileriyle bir süre görüştü.


Başkan Gürkan gerçekleşen ziyaretler kapsamında; Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, MASİAD Başkanı İbrahim Güngör, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yunus Millioğulları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ayrı ayrı görüşerek, bir süre sohbet etti.



"Anadolu Selçuklu Ocakları Anadolu’nun öz evlatlarıdır"


İlk olarak Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen ve beraberindeki heyeti kabul eden Başkan Gürkan, “Anadolu Selçuklu Ocakları her zaman yanımızda olmuştur. Anadolu Selçuklu Ocakları Anadolu’nun öz evlatlarıdır. Memleketine, ülkesine, vatanına ve bayrağına sahip çıkan, birlik ve beraberlik noktasındaki dik duruşlarıyla takdire şayan tavırlar sergilemişlerdir. Memleketimizin geleceği ve istikbali için çalışan bütün Sivil toplum Kuruluşlarımız ile sürekli istişare halinde olacağız. Belediyecilik anlayışımızın temelinde katılımcı belediyecilik anlayışı vardır. Şehrimizin geleceği ve vizyonu noktasında hep istişare halinde olacağız” dedi.



"Her zaman başkanımızın yanında olduk"


Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın Malatya’ya yapmış olduğu hizmetler takdire şayandır. Büyükşehir Belediye Başkanımızı Malatya’nın geneli sahiplenmiştir. Yiğit bir başkanımız var bizlerde her zaman yanında olacağız” ifadelerine yer verdi.



"Şehit ailelerine saygı göstermek hem insani hem de İslami bir görevdir"


Anadolu Selçuklu Ocakları’nın ziyaretinin ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı ve Yönetimini kabul eden Başkan Gürkan, “Şehit aileleri ile gazilerimiz bizler için, memleketimiz ve ülkemiz için çok önemlidir. Şehit ve Gazi aileleri bu vatanın birliği ve beraberliği için devletimizin ilelebet yaşaması için evlatlarını, kardeşlerini şehit vermişlerdir. Bu ailelere saygı göstermek hem insani hem de İslami bir görevdir. Bunun bilincinde hareket ediyoruz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


"Sayın başkanımıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum"


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. Kıbriz, “Sayın Başkanımız her zaman şehit aileleri ve gazilerimiz ile yakından ilgilenmiştir. Sayın Başkanımıza bu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Gürkan daha sonra MASİAD Başkanı İbrahim Güngör ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yunus Millioğulları ve Yönetim Kurulu Üyelerini de kabul ederek bir süre görüştü.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:57
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