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Dünya STK’lar: Mısır Gazze’deki açlığa kör kalmasın! Refah sınır kapısı acilen açılmalı
Dünya

STK’lar: Mısır Gazze’deki açlığa kör kalmasın! Refah sınır kapısı acilen açılmalı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 10:12:00 -
STK’lar: Mısır Gazze’deki açlığa kör kalmasın! Refah sınır kapısı acilen açılmalı

Siyonist terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında 27 bin mazlumun hayatını kaybettiğini hatırlatan yardım kuruluşları, insani yardımların bölgeye ulaşımının engellenmesi sebebiyle yüz binlerce kişinin zorda kaldığına dikkat çektiler. Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman, soykırımcının bölgeye yönelik yardımları da engellediğini söyledi. ‘Yarın çok geç olacak’ diyen Karaman, Mısır’ın Refah sınır kapısını bir an önce açarak yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı

Siyonist terör devleti İsrail, Gazze’de bir yandan halkı katlederken, diğer yandan da bölgeye insani yardımların ulaşmasını engelleyerek insanları açlık ve tıbbi yoklukla tüketmeye çalışıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de mazlumlara ulaştırılmak üzere insani yardım toplayan, ancak İsrail’in baskı ve tehditleri yüzünden Mısır’ın kapıları açamaması nedeniyle bölgeye ulaştıramayan sivil toplum kuruluşlarının tepkisi de artıyor.

Suç ortağı olma!

Akit’e açıklamada bulunan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, şunları dile getirdi: “Siyonist İsrail’e destek amacıyla savaş gemilerini İsrail kıyılarına demirleyen, asker, silah, mühimmat ve lojistik destek sağlayan ABD ve diğer işbirlikçi ülkeler İsrail’in ne kadar suç ortakları ise, Gazze’ye temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin girişinin sağlandığı tek giriş kapısı olan Refah kapısını kapalı tutan Mısır da İsrail’in suç ortağıdır.”

Ümmet baskı yapmalı

Yedihilal Derneği Ankara İl Başkanı Av. Serkan Güçlü de, şunları söyledi: “Aylardır İsrail’i protesto ediyoruz. Oysa ümmetin İsrail probleminden daha çok, dağınıklığı, birbirine düşme problemi var. Bunun en bariz göstergesi Refah sınır kapısını açamayan Mısır’ın tavrıdır. İsrail’in zulmüne Refah’ı açamayan Mısır da ortaktır. Bu nedenle tüm Müslümanlar Mısır’a baskı yapmalı, İsrail’i protesto ettiği kadar Mısır’ı protesto etmeli, kınamalı. Yoksa yarın çok geç olacak.”

Soykırım tescillendi

Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman da, şunları kaydetti: “4 aydır Gazze’de katliam ve soykırım yapıldığı Uluslararası Adalet Divanı kararıyla tescillendi. Bunlardan birisi de insani yardımı engellemektir. İsrail bombalarla öldürüyor Mısır, kapıları kapalı tutarak öldürüyor. Yüreğinde biraz insanlık kalan herkes harekete geçmeli. Mısır’a insani yardımlar için Refah kapının açılması konusunda baskı yapmalıdır.”

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