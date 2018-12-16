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STK’lar Filistin için harekete geçti

Filistinli kardeşlerimizin yarasına merhem olacak "Filistin’e Sahip Çık" sloganıyla başlatılan ‘Hayır Çorbası’ organizasyonu için 13 sivil toplum kuruluşu kolları sıvadı.

16 Aralık 2018 Pazar 12:40
STK’lar Filistin için harekete geçti

Sebahattin Ayan  İstanbul

Siyonist İsrail’in Filistin’e yönelik zulmünü kınamak için ‘Filistin’e Sahip Çık’ sloganıyla başlatılan ‘Hayır Çorbası’ organizasyonu için 13 sivil toplum kuruluşu kolları sıvadı. 20 Aralık Perşembe günü Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek etkinlik, Filistinli kardeşlerimizin yarasına merhem olacak. Kızılay ile müşterek yürütülecek organizasyona İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Yerlikaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü de katılacak.Kızılay’la birlikte yürütülen programa şu STK’lar da destek veriyor: BAKAP, ACİLDER, BAŞEDER, Başakşehir Erdemli Nesiller Eğitim ve Kültür Derneği, Beyazgül Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, EZCADER, HAKADER, İnsan ve Medeniyet Hareketi, KASAV, Mutlu Yuva Derneği, NEYAD, ÖNCE İNSAN, Türk Gençlik Vakfı, UKTEDER.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:40
  1. Siyonist İsrail
  2. Filistin
  3. Filistin’e Sahip Çık
  4. Hayır Çorbası
  5. Çırpıcı Sosyal Tesisleri
  6. Kızılay
  7. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  8. Hatice Yerlikaya
  9. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü
  10. STK
  11. BAKAP
  12. ACİLDER
  13. BAŞEDER
  14. Başakşehir Erdemli Nesiller Eğitim ve Kültür Derneği
  15. Beyazgül Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  16. EZCADER
  17. HAKADER
  18. İnsan ve Medeniyet Hareketi
  19. KASAV
  20. Mutlu Yuva Derneği
  21. NEYAD
  22. ÖNCE İNSAN
  23. Türk Gençlik Vakfı
  24. UKTEDER

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