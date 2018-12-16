STK’lar Filistin için harekete geçti

Sebahattin Ayan İstanbul

Siyonist İsrail’in Filistin’e yönelik zulmünü kınamak için ‘Filistin’e Sahip Çık’ sloganıyla başlatılan ‘Hayır Çorbası’ organizasyonu için 13 sivil toplum kuruluşu kolları sıvadı. 20 Aralık Perşembe günü Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek etkinlik, Filistinli kardeşlerimizin yarasına merhem olacak. Kızılay ile müşterek yürütülecek organizasyona İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Yerlikaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü de katılacak.Kızılay’la birlikte yürütülen programa şu STK’lar da destek veriyor: BAKAP, ACİLDER, BAŞEDER, Başakşehir Erdemli Nesiller Eğitim ve Kültür Derneği, Beyazgül Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, EZCADER, HAKADER, İnsan ve Medeniyet Hareketi, KASAV, Mutlu Yuva Derneği, NEYAD, ÖNCE İNSAN, Türk Gençlik Vakfı, UKTEDER.