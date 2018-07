STK temsilcileri Akit’e konuştu: Koruyamadığımız her çocuk bizim vebalimizdir

Gün geçtikçe artan çocuğa karşı şiddet ve bunların arasında yer alan çocuğun cinsel istismarı olayları toplum vicdanını derinden yaralıyor. Toplumun hemen her kesiminden sert tepkiler yükselirken STK temsilcileri de yaşanan olaylara sessiz kalmadı. Yeni Akit’e konuşan Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, “İşkence yapmak, cinsel istismarda bulunmak canilikten başka bir şey değildir. Burada hem toplum hem bireyler kendilerini sorgulamalı, hem de bu noktaya niye ve nasıl geldik diye devletin ve din adamlarının araştırma yapması gerekir” diye konuştu. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz de, “Bu toplumun her kesimini ve herkesi ilgilendiren sosyal bir hastalıktır. Çocuklarımızın istismarla karşılaşmasına sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Koruyamadığımız her çocuk bizim vebalimizdir” dedi.