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Gündem STK-Okul-Yurt Raporu sahte çıktı! Ekrem’in “T3 Vakfı’na para” yalanı mahkum oldu
Gündem

STK-Okul-Yurt Raporu sahte çıktı! Ekrem’in “T3 Vakfı’na para” yalanı mahkum oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin birçok vakıf ve derneğe para yardımında bulunduğuna ilişkin hazırlandığı öne sürülen “STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018” adı altında herhangi bir çalışma ve rapor bulunmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:59:00 -
STK-Okul-Yurt Raporu sahte çıktı! Ekrem’in “T3 Vakfı’na para” yalanı mahkum oldu

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) tarafı olduğu davada, Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdiği belgede “STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu 2018” adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmadığını beyan etti. Vakfın, İBB’den nakdi yardım aldığına yönelik iddialara ilişkin açtığı davada, istinaf mahkemesi da raporun olmadığını açıkladı. T3 Vakfı avukatı Abdullah Demirhan, mahkemelerin iftiralarla ilgili toplam 128 bin lira tazminat cezasına hükmettiğini kaydetti.

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