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Spor Stevie Malan'dan olay itiraf: Ülkemde kadroya giremiyordum! Beni neden istediler?
Spor

Stevie Malan'dan olay itiraf: Ülkemde kadroya giremiyordum! Beni neden istediler?

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Stevie Mallan, takıma katılma sürecine ilişkin bir röportaj verdi. Mallan, ''Teklif geldiğimde beni neden istiyorlar diye düşündüm. Hibernian'da bile takıma giremiyordum" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:37:00 -
Stevie Malan'dan olay itiraf: Ülkemde kadroya giremiyordum! Beni neden istediler?

Yeni Malatyaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İskoç futbolcu Stevie Mallan, İskoçya basınına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un devre arası İskoç ekibi Hibernian'dan transfer ettiği Stevie Mallan, Capital City Press'e verdiği röportajda transfer süreci hakkında konuştu.

Türkiye'ye transfer olmasına kendisinin de şaşırdığını belirten Mallan, ''Teklif geldiğimde beni neden istiyorlar diye düşündüm. Hibernian'da bile takıma giremiyordum. Fenerbahçe veya Galatasaray'a karşı nasıl oynayacaktım?'' sözlerini kullandı.

"Tek zor yanı eşimden ayrı kalmak"

İskoç futbolcu, ''Transfer teklifini kabul etmek zor olmadı. Pandemi nedeniyle zaten aylardır evde oturuyoruz. Tek zoru yanı şimdi eşimden ayrı olmam. Hem eşim hem de iki köpeğimden uzakta kaldım.'' dedi.

Stevie Mallandan Türkiye ve Hamza Hamzaoğlu itirafı Kim bu çocuk...

"Teknik direktör kim bu çocuk" dedi

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile olan anısını da paylaşan Mallan, ''İlk antrenmanıma çıktığımda teknik direktör yanıma geldi ve beni gösterip kim bu çocuk dedi. Şaşırdım, üzerime bir baskı hissettim. Türkiye'de ilk maçıma çıktım, muhteşem bir ligmiş. Böyle görünce rahatlamış hissettim. Antrenmanlar gerçekten hafif geçiyor ama maçların temposu yüksek oluyor.'' şeklinde konuştu.

"Türkler söyledikleri kadar varmış"

Türkiye hakkında da konuşan Stevie Mallan, ''Burada sizi kraliyet ailesi gibi karşılıyorlar. İnsanlar burada futbolu ve futbolcuları çok seviyor. İmzayı atar atmaz sosyal medya hesabıma birçok mesaj geldi, bildirimleri kapatmak zorunda kaldım. Türkler için çok tutkulu diyorlardı, gerçekten dedikleri kadar varmış.'' diyerek sözlerini tamamladı.

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