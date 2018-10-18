0553 313 94 23

Steve McCurry'den duygusal Ara Güler paylaşımı

1985 yılında sığınmacı kampında bulunan 12 yaşındaki Afgan kızın fotoğrafıyla dünyaca tanınan Amerikalı fotoğrafçı Steve McCurry, hayatını kaybeden Ara Güler için duygusal paylaşım yaptı.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:26
Steve McCurry'den duygusal Ara Güler paylaşımı

Fotoğrafçılık alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isim olan efsane fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını kaybetmesi dünyaca ünlü haber fotoğrafçısı Steve McCurry'i derinden sarstı. Amerikalı fotoğrafçı, sosyal medya hesabından Ara Güler'in fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

AFGAN KIZI FOTOĞRAFIYLA DÜNYADA SES GETİRMİŞTİ

1985 yılında Pakistandaki sığınmacı kampında 12 yaşındaki Afgan kızının fotoğrafıyla dünyaca tanınan Amerikalı haber fotoğrafçısı Steve McCurry, dün akşam hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler için duygusal bir paylaşım yaptı.

"Bugün dünyanın en iyi fotoğrafçısını kaybettik"

Steve McCurry meslektaşının hayatını kaybetmesinin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bugün dünyanın en iyi fotoğrafçılarından birini kaybettik. Ara Güler bugün İstanbul'da 90 yaşında öldü. İyi bir arkadaş, her zaman cömert ve çabuk yardım etmek için şiirsel bir gözle harika bir hikaye anlatıcısıydı. İstanbul'dayken hep bir araya geldik. 2010'daki son Kodachrome projem için bir gece akşam yemeğinden sonra bu portreyi yaptım."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:26
  1. Ara Güler
  2. İstanbul
  3. Steve McCurry
  4. McCurry

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Volkan Demirel'den Ali Koç'a: O gittiğinde...
    1. Volkan Demirel'den Ali Koç'a: O..
    2. Bakan Varank, sanayicilerle bir araya..
    3. Turist kafilesi kaza yaptı! Çok sayıda..
    4. Mevlüt Uysal tarih verdi! 21 Ekim'de..
    5. Dünyayı tedirgin eden kriz! ABD ve..
    6. Kırmızı karta sinirlendi! Silah çekti
    7. Hüsrev Hatemi: Şiirle ilgilenen..
    8. Ekvator ve Venezuela arasında ipler..
    9. Yürekleri dağlayan sözler: Bizi..
    10. Steve McCurry'den duygusal Ara Güler..
    11. Amasya'da korkutan deprem!
    12. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Londra'da
    13. Taksicilere polis baskını
    14. Yıldırım açıkladı! Islak kağıt kalkıyor
    15. HDP: CHP bizden niye korkuyor?
    16. Mehdi Eker, Maarif okulu açılışı için..
    17. Rigobert Song, futbola geri döndü
    18. Göçmen faciasına 11 tutuklama!
    19. Angela Merkel, Avrupa'yı böyle uyardı:..
    20. 13 kişiyi yedi! 150 kişilik ekip..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı