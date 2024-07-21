Steve Jobs, 40 yıl önceden ChatGPT'yi bilmiş!

Yeni yayınlanan görüntüler, Steve Jobs'ın 1983 yılında Aspen'deki Uluslararası Tasarım Konferansı'nda yaptığı sunumda, gelecekteki yapay zeka teknolojilerinin potansiyeline dair önemli bir öngörüde bulunduğunu gösteriyor. Jobs, konuşmasında bu makinelerin bir gün insan gibi düşünebileceği ve sorulara yanıt verebileceği vizyonunu paylaştı:

“Sanırım önümüzdeki 50 ila 100 yıla baktığımızda, eğer gerçekten altta yatan bir ruhu, bir dizi prensibi veya dünyaya bakmanın temel bir yolunu yakalayabilecek bu makineleri bulabilirsek, o zaman bir sonraki Aristoteles gelir. Belki bir gün o kişi ölüp gittikten sonra, bu makineye şunu sorabiliriz: 'Hey, Aristoteles ne derdi? Peki ya buna ne dersin?'”

ChatGPT ve Yapay Zeka Gelişmeleri

Steve Jobs'ın bu öngörüsü, yapay zeka teknolojilerinin geldiği noktayı anlamamız açısından oldukça ilginç. Günümüzde, yapay zeka şirketleri kullanıcıların sorularına yanıt verebilen ve insan benzeri bir etkileşim sağlayabilen ChatGPT gibi sohbet botlarını geliştiriyor. Bu botlar, geniş veri setleri ve derin öğrenme teknikleri kullanılarak eğitiliyor, ve Jobs'ın öngördüğü "geleceğin Aristoteles"ine adım adım yaklaşılıyor.

Yorumlar ve Etkiler

Jobs'ın bu vizyonu, teknoloji dünyasında bir yandan hayranlık uyandırırken diğer yandan yapay zekanın sınırlarının nereye kadar genişleyebileceği konusunda düşünmeye sevk ediyor. Steve Jobs'ın yapay zekaya dair bu erken öngörüsü, teknolojinin evrimindeki önemli bir dönüm noktasının altını çiziyor ve gelecekteki gelişmelerin ne yönde olabileceği hakkında ipuçları sunuyor.

Bu yeni dijital sergi ve Steve Jobs'ın 1983 tarihli konuşması, yapay zeka teknolojilerinin evrimine dair tarihi bir perspektif sunuyor ve Jobs'ın teknolojiye dair vizyonunun ne kadar ileri görüşlü olduğunu gözler önüne seriyor.

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