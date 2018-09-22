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Stepne lastiğinden uyuşturucu bulundu

İstanbul’dan Bodrum’a uyuşturucu sevkiyatı yapan bir araca polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:14
Stepne lastiğinden uyuşturucu bulundu

İstanbul’dan Bodrum’a uyuşturucu sevkiyatı olacağının ihbarını alan polis ekipleri, ilçe girişinde bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 2 gram ’skunk’ adlı sentetik uyuşturucu buldu. Araçta detaylı arama yapan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri otomobilin stepne, yedek lastiğinin olmadığını fark etti.

Lastiğin nerede olduğunu soran ekipler daha sonra araç sürücüsünün evine baskın düzenledi. Yedek lastiği bulan ekipler lastiğin içerisine gizlenmiş 1 kilo 221 gram ’skunk’ ile 52 gram taş kokain ele geçirdi. Olayın ardından otomobilde bulunan A.Ş. ve Ö.Ç. gözaltına alındı. A.Ş. ve Ö.Ç., uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:14
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. bodrum
  4. narkotik

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