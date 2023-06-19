Stephan El Shaarawy'den Süper Lig ekiplerine kötü haber

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takip ettiği Stephan El Shaarawy, Roma ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Roma göndermek istemiyor

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade edilen Stephan El Shaarawy'nin Roma ile yeni sözleşme imzalayacak. Daha önce İtalyan oyuncunun takımdan ayrılacağı ifade ediliyordu ancak Roma'nın oyuncuyu takımdan bedelsiz göndermek istemiyor.

Görüşmeler sürüyor

İtlayan devi, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2025 yılını da kapsayacak yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor. Henüz anlaşma sağlanamasa da tarafların görüşmeleri ciddi anlamda ilerlettiği ve kısa süre içinde bir sonuca varılacağı kaydedildi.

30 yaşındaki Stephan El Shaarawy, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist kaydetti.



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