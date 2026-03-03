Stellantis’ten 153,5 milyar Euro’luk gelir!

Stellantis N.V., 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Stellantis N.V.,2025 yılını 153,5 milyar Euro’luk net gelirle tamamladığını duyurdu. 2025’in ikinci yarısında, yenilenen liderlik ekibinin ilk tam altı aylık döneminde, gelir büyümesi ve endüstriyel serbest nakit akışında iyileşme görüldü. Net gelirlerde yıllık bazda yüzde 10 artışla üst satır büyüme yeniden sağlandı. 2025 ikinci yarısındaki eksi 1,5 milyar Euro endüstriyel serbest nakit akışı, 2025 ilk yarısına kıyasla yaklaşık yüzde 50, 2024 ikinci yarısına kıyasla ise yüzde 73 oranında iyileşmeye işaret ediyor. Şirketin 2025 yıl sonu itibarıyla endüstriyel kullanılabilir likiditesi 46 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken, Yönetim Kurulu, 2026 temettüsünün askıya alınmasına ve 5 milyar Euro’ya kadar hibrit tahvil ihracına onay verdi.Kuzey Amerika, Genişletilmiş Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu & Afrika’da, pazar kapsamını genişleterek yeni segmentler ve farklı güç aktarma seçenekleriyle kârlı büyüme fırsatlarını hedefleyen şirket, 2026 yılında net gelirler, AOI marjı ve endüstriyel serbest nakit akışında kademeli iyileşme beklendiğini, yılın ilk yarısından ikinci yarısına doğru ilerleyici bir toparlanma öngördüğünü kaydetti.

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis N.V., 2025 yılı tam yıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net gelirleri,güçlü döviz kuru baskıları ve 2025’in ilk yarısındaki net fiyat düşüşlerine rağmenyüzde 2 düşüşle 153,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Şirketin daha yüksek satış hacmi ve ürün karmasının olumlu katkısıyla düşüş kısmen dengelendi.

2026’da kârlı büyüme için yeni fırsatlar değerlendirilecek!

Konu hakkında değerlendirme yapan Stellantis CEO’su Antonio Filosa, “2025 yılı tam yıl sonuçlarımız, enerji dönüşümünün hızının olduğundan fazla öngörülmesinin ve işimizi müşterilerimizin elektrikli, hibrit ve içten yanmalı teknolojiler arasındaki seçim özgürlüğü etrafında yeniden yapılandırma gerekliliğinin maliyetini yansıtıyor. Yılın ikinci yarısında kaliteyi artırma yönündeki çalışmalarımızın ilk olumlu sonuçlarını, yeni ürün lansmanlarımızdaki güçlü uygulama performansını ve büyümeye dönüşü görmeye başladık. 2026’da odak noktamız, geçmişteki uygulama boşluklarını kapatmaya devam etmek ve kârlı büyümeye dönüşümüze ivme kazandırmak olacaktır” dedi. Şirket, ağırlıklı olarak müşteri tercihlerine uyum sağlamak ve değişen düzenleyici çerçeveleri yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı stratejik dönüşümle bağlantılı 25,4 milyar Euro tutarındaki giderlerin etkisiyle 22,3 milyar Euro net zarar açıkladı. Stellantis, 2026 yılında genişleyen ürün atağı ilepazar kapsamını artırarak kârlı büyüme için yeni fırsatları hedefliyor. Bunlar arasında yer alan Kuzey Amerika’da, Jeep® Cherokee ve Dodge Charger SIXPACK modelleri, orta boy SUV ve içten yanmalı motorlu (ICE) “muscle car” segmentlerine güçlü bir geri dönüşü temsil ediyor. 2025’in sonlarında pazara sunulması planlanan Ram 1500 HEMI® V8 ve Express versiyonlarının da bu ivmeyi desteklemesi bekleniyor. Güney Amerika’da orta boy pick-up modeli Ram Dakota ürün gamının temelini oluştururken; Genişletilmiş Avrupa’da Citroën C5 Aircross BEV, Jeep® Compass BEV ve yakın zamanda lanse edilen Fiat 500 Hybrid modelleri, şirketin müşterilerinin farklı güç aktarma ve mobilite ihtiyaçlarına kapsamlı şekilde yanıt verme kapasitesini daha da güçlendiriyor.

Gelir artışı 2025’in ikinci yarısında güçlendi!

Stellantis, 2025’in ikinci yarısında güçlü bir performans sergileyerek konsolide sevkiyatlarını 2,8 milyon adede yükseltti. Bu, yıllık bazda 277 bin adetlik (+ yüzde 11) artışa işaret ediyor. Büyüme geniş tabanlı gerçekleşirken olup, tüm bölgelerde hacim artışı kaydedildi.

Kuzey Amerika, 231 bin adetlik ilave sevkiyatla (+ yüzde 39) en güçlü katkıyı sağladı. Bu artış, bir önceki yıl uygulanan stok azaltım programına kıyasla normalleşen stok dinamiklerinin yanı sıra bölgedeki artan ticari ivmenin olumlu etkilerini yansıtıyor.

Stellantis’in 2025 ikinci yarı net gelirleri, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış gösterdi.

Bu sonuçlarla Stellantis, operasyonel verimlilikte sağlanan iyileşmelerin, disiplinli ticari stratejilerin ve şirketin güçlü küresel marka portföyünün ilk etkilerini açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca kalite yönetimine yeniden odaklanılması erken sonuçlar vermeye başlarken, 2025 başından bu yana araçların ilk kullanım ayındaki servis sorun bildirimleri Kuzey Amerika’da yüzde 50’nin üzerinde, Genişletilmiş Avrupa’da ise yüzde 30’un üzerinde azaldı.

Kârlı büyüme için kararlı dönüşüm hamlesi!

6 Şubat 2026’da iş yapısında kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattığını açıklayan Stellantis; bu kapsamda, 2025’in ikinci yarısına ilişkin AOI dışında tutulan yaklaşık 22,2 milyar Euro tutarında gider kaydederken, bunun yaklaşık 6,5 milyar Euro’luk kısmının önümüzdeki dört yıl içinde nakit çıkışı yaratması bekleniyor. Söz konusu giderler şunları içeriyor:

Ürün planının ve elektrikli araç (EV) tedarik zincirinin müşteri talebi ve değişen regülasyonlara uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması,

Sözleşmeye dayalı garanti karşılıklarının tahmin metodolojisinde yapılan değişiklikler,

Genişletilmiş Avrupa’da daha önce duyurulan iş gücü azaltım programlarına ilişkin giderler.

Şirketin gerçekleştirilen dönüşüm süreci, bölgesel ekiplerin karar alma mekanizmalarını hızlandırmalarını ve tüm iş alanlarında etkinliği artırmalarını sağladı. Bu süreç, aynı zamanda bayiler, tedarikçiler, kurumsal paydaşlar ve sendikalarla daha yakın ve verimli iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırladı.

2026’dekademeli iyileşme öngörülüyor!

Şirket, 2026 yılında net gelirlerde orta tek haneli yüzdelerde artış, AOI marjında düşük tek haneli seviyeler ve endüstriyel serbest nakit akışında yıllık bazda iyileşme bekliyor. Ayrıca şirket, yılın ilk yarısından ikinci yarısına doğru kademeli bir performans artışı öngörüyor.