Stellantis ilk çeyrekte gaza bastı! Net gelirini 38,1 milyar Euro’ya çıkardı

Dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinden Stellantis, 2026’ya güçlü finansal göstergelerle başladı. Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis N.V., 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde temel finansal göstergelerde yıllık bazda iyileşme kaydedildiğini duyurdu. Buna göre Stellantis’in net gelirleri, özellikle Kuzey Amerika’daki performans artışı ile Genişletilmiş Avrupa ve Orta Doğu & Afrika bölgelerindeki büyümenin katkısıyla yüzde 6 artarak 38,1 milyar Euro seviyesine ulaştı. Şirketin net kârı ise, ağırlıklı olarak hacim artışı ve daha güçlü operasyonel performansın etkisiyle 0,4 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Likidite ve sermaye esnekliği arttı

Stellantis’in düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) 1,0 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken AOI marjı yüzde 2,5 oldu. Şirket, bölgelerin büyük çoğunluğunda pozitif sonuçlar elde etti. 2026 yılı birinci çeyreği boyunca şirket, toplam 5 milyar Euro tutarında üç dilimden oluşan hibrit sürekli tahvil ihracı gerçekleştirerek bilançosunu daha da güçlendirmiş, likidite ve sermaye esnekliğini artırdı. Operasyonel açıdan bakıldığında, 2026 yılı birinci çeyrek sonuçları olumlu erken sinyaller veriyor. Stellantis, endüstriyel operasyonları iyileştirmek ve sürdürülebilir, kârlı büyümeyi desteklemek amacıyla üretim ve kaliteye ilişkin kritik konuların ele alınması ve uygulama süreçlerindeki boşlukların kapatılması dahil olmak üzere aksiyonlarını hızlandırdı. 2025 yılında pazara sunulan ürünlere yönelik güçlü müşteri ilgisi ile birlikte, 2026 yılında planlanan 10 yeni model ve 6 yenilenen araç lansmanının bu ivmeyi daha da güçlendirmesi bekleniyor. İlk çeyrek verilerini değerlendiren Stellantis CEO’su Antonio Filosa,“Üç aylık finansal raporlamaya başlarken, 2026 yılının ilk üç ayı, Stellantis’i sürdürülebilir ve kârlı büyümeye yeniden yönlendirme doğrultusunda attığımız adımların ilk sonuçlarını yansıtıyor. 2025 yılında pazara sunduğumuz ürünler güçlü bir şekilde karşılandı, 2026 yılı için planlanan 10 yeni aracın bu ivmeyi daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. Önceliğimiz net: müşterilerimizi yaptığımız her işin merkezine yeniden yerleştirmek. Bu yaklaşımımıza ilişkin daha fazla detayı, 21 Mayıs’ta Stellantis Investor Day kapsamında paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Bölgesel sonuçlar pozitif ivmeyi destekliyor

Stellantis, güçlü bilanço yapısı ve iyileşen temel göstergelerle birlikte 2026 yılına sağlam bir başlangıç yapmış oldu. Bu güçlü finansal performans doğrultusunda şirket, 2026 yılı finansal beklentilerini de teyit etti. Şirketin çeyrek dönem bölgesel sonuçları da, ana pazarlarda pozitif ivmenin sürdüğüne işaret ediyor:

Kuzey Amerika: Satışlar, 2025 yılı birinci çeyreğine kıyasla yüzde 6 artış gösterdi. Bu artış; ABD’de yüzde 4, Kanada’da yüzde 15 ve Meksika’da yüzde 19 büyüme ile desteklendi. Stellantis N.V., 2026 yılı birinci çeyreğinde yüzde 6 daralan ABD otomotiv pazarına rağmen sektörün üzerinde performans sergilemiş ve bölgenin en hızlı büyüyen otomotiv üreticisi oldu. Pazar payı yıllık bazda 80 baz puan artarak yüzde 7,9 seviyesine yükseldi. Bu artışta, ABD satışları yaklaşık yüzde 20 artan ve 2023’ten bu yana en güçlü birinci çeyrek performansını gösteren Ram Trucks markasının önemli katkısı bulunuyor. Ram, aynı zamanda Kuzey Amerika’nın en hızlı büyüyen markası oldu. Jeep markası da şirketin performans artışına katkı sağladı. Tamamen yeni Jeep® Cherokee, yenilenen Jeep® Grand Cherokee ve Jeep® Grand Wagoneer ile birlikte yeni Dodge Charger SIXPACK modellerinin ABD genelinde bayilerde satışa sunulması, bölgenin en büyük pazarında müşterilere daha geniş bir tercih yelpazesi sunarak büyümeyi destekledi.

Genişletilmiş Avrupa: Satışlar yüzde 5 artış göstermiş, Leapmotor dahil edildiğinde ise 2025 yılı birinci çeyreğine kıyasla yüzde 8 artış kaydedildi. Bu büyüme ağırlıklı olarak İtalya, Almanya ve İspanya pazarlarından kaynaklandı. Stellantis N.V., ilk çeyrek boyunca sektörün sınırlı büyümesinin üzerinde performans gösterdi.EU30 pazar payı yıllık bazda 20 baz puan artarak yüzde 17,5 seviyesine ulaşırken; Leapmotor dahil edildiğinde 70 baz puan artışla yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. Büyüme; BEV (bataryalı elektrikli araç), hibrit ve içten yanmalı motor (ICE) seçeneklerini kapsayan çeşitlendirilmiş ürün portföyü ile desteklendi. Bu kapsamda, Smart Car platformu üzerinde geliştirilen Fiat Grande Panda ICE modelinin lansmanı öne çıkıyor. C-SUV segmentindeki ürün gamı, Citroën C5 Aircross ve Jeep Compass modellerinin katkısıyla güçlenmeye devam etti. Stellantis, EU30 hafif ticari araç (LCV) segmentindeki liderliğini yüzde 28,7 pazar payı ile sürdürdü. Leapmotor ise Avrupa genelinde ticari ivmesini artırarak İtalya’da BEV segmentinin lider markası konumuna yükseldi.

Güney Amerika’da hafif ticaride lider!

Güney Amerika: Satışlar yüzde 1 artış gösterirken, Leapmotor dahil edildiğinde 2025 yılı birinci çeyreğine kıyasla artış yüzde 2’yi buldu. Yıllık bazda pazar payında 270 baz puanlık bir düşüş yaşanmasına rağmen, Stellantis yüzde 21,1 pazar payı ile bölgesel liderliğini korudu. Şirket, yüzde 28,9 pazar payı ile Brezilya ve yine yüzde 28,9 ile Arjantin’de lider konumunu sürdürdü. Çeyrek dönem boyunca öne çıkan lansmanlar arasında tamamen yeni Ram Dakota, Jeep® Renegade MCA, Jeep® Commander MHEV ve Leapmotor B10 modelleri yer aldı. Stellantis ayrıca yüzde 33,8 pazar payı ile hafif ticari araç (LCV) segmentindeki liderliğini teyit etti.

Orta Doğu & Afrika: Satışlar, sektörün yıllık bazda yüzde 4 daraldığı bir ortamda yatay seyretti. Stellantis’in pazar payı 50 baz puan artarak yüzde 11,5 seviyesine yükseldi. Bu artışta, yüzde 18 yıllık satış büyümesi kaydedilen ve şirketin lider konumda bulunduğu Cezayir’in yanı sıra Türkiye pazarındaki güçlü performans etkili oldu. Çeyrek dönem boyunca öne çıkan ürün lansmanları arasında Türkiye’de satışa sunulan Jeep Compass ve yenilenen Peugeot 408 ile Güney Afrika’da pazara sunulan Citroën Basalt yer alıyor.

Asya Pasifik: Satışlar, zayıflayan sektör koşullarının etkisiyle yüzde 4 gerilerken; Leapmotor dahil edildiğinde 2025 yılı birinci çeyreğine kıyasla yüzde 2 düşüş kaydedildi. Buna karşın, Hindistan pazarı çeyrek boyunca dikkat çekici bir performans sergileyerek, Citroën markasının yenilenen ürün gamının etkisiyle satışlarda yüzde 71 oranında artış kaydetti.