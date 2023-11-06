Stellantis Çinli markanın stratejik hissedarı oldu! 1.5 milyar Euro yatırım

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, geliştirdiği yüksek teknolojili, rekabetçi ürünleriyle olduğu kadar, satın alma ve iş birlikleriyle de büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden Leapmotor ile görüşmelerini sürdüren Stellantis N.V., şirketin yaklaşık yüzde 20’sini satın almak için 1,5 milyar Euro civarında yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Bu da Stellantis’i önemli bir hissedar haline getiriyor.

İlk küresel elektrikli araç iş birliği olacak!

Anlaşma, aynı zamanda Leapmotor International’ın oluşumunu da kapsıyor. Bu, Leapmotor ürünlerinin Büyük Çin dışında ihracat ve satışının yanı sıra, üretimi için özel haklara sahip olan yüzde 51/49 Stellantis liderliğindeki bir ortak girişim anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, sektörün önde gelen otomobil üreticisi ile Çinli bir yeni enerji araçları (NEV) OEM arasındaki ilk küresel elektrikli araç iş birliği olacak. Ortaklık, Leapmotor’un dünyanın en büyük pazarı olan Çin’deki satışlarını daha da artırmayı ve Stellantis’in küresel ticari gücünden yararlanarak Avrupa’dan başlayarak diğer bölgelerde Leapmotor markasının satışlarını önemli ölçüde hızlandırmayı amaçlıyor. Stellantis, karşılıklı yarar sağlayan sinerjileri daha fazla keşfetme olanağıyla birlikte, temel Dare Forward 2030 elektrikliye geçiş hedeflerini karşılamaya yardımcı olmak üzere Leapmotor’un Çin’deki son derece yenilikçi, uygun maliyetli elektrikli araç ekosisteminden yararlanmayı planlıyor. Ortak girişim, sevkiyatlara 2024 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyor.

Ortak girişimin CEO’su Stellantis’ten!

İki şirket, Leapmotor’un elektrikli araç ürün seçeneklerinin Stellantis’in güncel teknolojisi ve ikonik marka portföyünü tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve küresel müşterilere daha uygun fiyatlı mobilite çözümleri sunacağını öngörüyor. Stellantis, Leapmotor Yönetim Kurulu’nda iki koltuğa sahip olacak ve Leapmotor International ortak girişiminin CEO’sunu atayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Çin’deki yetenekli elektrikli araç start-up’ları arttıkça, Leapmotor gibi verimli ve çevik yeni nesil elektrikli araç oyuncusu, Çin’deki ana akım segmentlere daha fazla hâkim olacak. Bizimkine benzer, teknoloji odaklı, girişimci bir zihniyete sahip, etkileyici yeni elektrikli araç oyuncularından biri olan Leapmotor’un küresel genişleme planlarını desteklemede öncü bir rol üstlenmesinin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu stratejik yatırım sayesinde iş modelimizde bir boşluğu doldurabilir ve Leapmotor’un hem Çin’de hem de yurt dışındaki rekabet gücünden yararlanabiliriz. Bay Zhu Jiangming’e ve şirketin tüm ekibine, bu yeni fırsatı yaratırken sağladıkları iş birliği için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Teknolojik ve ticari sinerji oluşacak!

Bugünün, Leapmotor’un tarihindeki en büyük dönüm noktası olduğunu ifade eden Leapmotor Kurucu ve CEO’su Zhu Jiangming ise, şunları söyledi: “Bu ana, Bay Tavares ve ekibiyle birlikte tanık olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Kapsamlı deneyimlerimiz sonucunda geliştirdiğimiz teknolojilerimizle Leapmotor, sınıfının en iyi elektrikli araç ürünlerini en rekabetçi maliyetlerle pazara sunuyor. Hızla gelişen bu ortamda, güçlü oyuncuların oluşturduğu kazan-kazan ortaklıklarına inanıyoruz. Stellantis ile birlikte teknoloji ve ticari sinerji oluşturarak, yenilikçi ve yaratıcı olmaya devam ederek, Leapmotor elektrikli araçlarını küresel pazara sunacağız.”

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Çin’in en büyük ve en hızlı büyüyen segmenti orta ve üst düzey pazarlar. Bu pazarlara odaklanan Leapmotor, 2022’de yaklaşık 111.000 adet NEV teslim ederek Çin’de NEV otomobil üreticileri arasında ilk sıraya yerleşti. Leapmotor, önümüzdeki üç yıl içinde, batarya elektrikli araç ve menzil uzatıcılı elektrikli araç güç-aktarma sistemleri olan, üç yüksek üst seviye ölçeklenebilir platforma sahip, tek bir teknik mimariyle A’dan E’ye segmentlerin tamamını kapsamayı planlıyor. Leapmotor, Hücreden Şasiye teknolojisini büyük ölçekte uygulayan dünyanın ilk salt elektrikli araç şirketi olarak dikkat çekiyor. Ayrıca ‘Dört Yapraklı Yonca’ Leap 3.0 merkezi kontrollü yeni elektrik ve elektronik mimarisi, akıllı elektrikli araçların temel bileşenleri arasında kesintisiz ve verimli bir iş birliği sağlıyor. Benzersiz dikey entegrasyon modeli, ölçeklenebilirliği en üst düzeye çıkararak Leapmotor’un müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesini amaçlıyor.

Elektrikliye geçişe 50 milyar Euro’dan fazla yatırım!

2021’in başlarında kurulan ancak bir asırdan daha uzun bir deneyimi bünyesinde barındıran Stellantis, 14 ikonik otomotiv markasına ve iki mobilite şirketine sahip. Şirket ve bünyesinde barındırdığı markalar, 30’dan fazla ülkede, 130’u aşkın pazarda müşterilere temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite özgürlüğü sağlamayı amaçlıyor. Stellantis, 2022 yılında 179,5 milyar Euro net gelir ve 16,8 milyar Euro net kârla 6 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk yarısında şirketin net geliri 98,4 milyar Euro, net kârı 10,9 milyar Euro oldu ve yüzde 14,4 ile sektördeki en yüksek düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) marjlarından birine ulaştı.

Stellantis, Dare Forward 2030 hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki on yılda elektrikliye geçişe 50 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacak. Şirket, 2030 yılına kadar Avrupa’da yüzde 100 binek otomobil batarya elektrikli araç satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 50 binek otomobil ve hafif ticari araç batarya elektrikli araç satış karmasına ulaşmayı hedefliyor. Şirket, bu satış hedeflerine ulaşmak için, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki altı batarya üretim tesisinin desteği de dahil olmak üzere yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesini güvence altına alıyor. Stellantis, 2038 yılına kadar, tüm kapsamlar dahil olmak üzere, kalan emisyonların tek haneli yüzdesel telafisi ile net sıfır karbon şirket olma yolunda ilerliyor. Bu stratejik hamleye paralel olarak Stellantis, Çin’deki yabancı markalar için hafif varlıklı iş modeline bağlılığını sürdürüyor.