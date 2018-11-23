Steaua Bükreş''in yıldız futbolcusu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Romanya ekiplerinden Steaua Bükreş takımında top koşturan ve Fenerbahçe'ninde gündeminde olan Dennis Man'ın menajerinden transfer açıklaması geldi.23 Kasım 2018 Cuma 14:28
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer aldığı Dennis Man’ın menajeri Anamaria Prodan’dan açıklama geldi.
Ziare’ye konuşan Prodan; “Gigi Becali (FCSB Başkanı) onu tutmaya hevesli. Yaz ayları için konuşmak istiyor. tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Dennis’i isteyen çok sayıda takım var. Gigi tam olarak istediği zaman bu transfer olabilir” sözlerini kullandı.
20 yaşındaki Dennis Man, Steaua Bükreş formasıyla bu sezon 20 maça çıkarken, 5 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. Oyuncunun Steaua Bükreş takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: Fotospor
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