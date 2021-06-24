Steam yaz indirim tarihleri ne zaman? Steam nedir?

Steam yaz indirimleri oyun tutkunları tarafından sorgulanmaya başladı. Birçok oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam, yaz indirimlerini belirli bir tarihe kadar sürdürecek. 2 hafta boyunca sürecek olan bu indirim döneminde de birçok oyunun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunulması bekleniyor.

Steam yaz indirim tarihleri

Steam Database'te ortaya çıktığı üzere Steam'in yeni indirim dönemi 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İndirimlerin son tarihi ise 8 Temmuz olacak.

Steam nedir?

Steam, Valve Corporation tarafından 2003 yılında geliştirilen bir dijital oyun dağıtım platformudur. Satın almak istediğiniz oyunu Steam hesabı açarak uygulama içerisinden çevrimiçi olarak satın alabilir veya oyun ücretsizse direkt indirebilirsiniz.