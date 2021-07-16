Steam Deck fiyatı nedir? Steam Deck özellikleri neler? Steam Deck Türkiye fiyatı açıklandı mı?

Valve, yeni taşınabilir oyun bilgisayarı Steam Deck'i vitrine çıkardı. En yeni olma özelliğine sahip AAA oyunları da oynatabilen Steam Deck, temelde bir taşınabilir konsol diyebiliriz. Hürriyet’te yer alan habere göre, 7 inç 1280×800 piksel dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan cihaz, SteamOS işletim sistemi kullanıyor.

Başka bir deyişle cihazın temelinde Linux yer alıyor. AMD Zen 2 GPU ve AMD RDNA 2 grafik birimi ile gelen Steam Deck, 16 GB LPDDR5 RAM'e ev sahipliği yapıyor.

Steam Deck fiyatı ne kadar?

3 farklı versiyon olarak karşımıza çıkan cihazın fiyatı da lansman ile resmiyet kazandı. Steam Deck'in ABD fiyatı 399, 529 ve 649 dolar olarak açıklandı.

399 dolarlık versiyonda 64 GB eMMC depolama karşımıza çıkarken, 529 dolarlık versiyonda 256 GB NVNMe SSD depolama, 649 dolarlık versiyonda ise 512 GB NVNMe SSD yer alıyor. Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan şirket, ayrıca kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da sunuyor.

Steam Deck ne zaman satışa sunulacak?

40 Wh batarya ile karşımıza çıkan cihaz kullanıcılarına birkaç saatlik oyun deneyimi vadediyor. Aralık ayında ABD'de çıkacak olan cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor.