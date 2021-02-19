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Spor

Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı

Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısında değişikliğe gidildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:17:00 -
Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlamaya gidilen statlarda görev yapan basın mensubu sayısında artış yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda, statlarda basın tribününe giriş sayısı 40'a, foto muhabiri sayısı ise 25'e yükseltildi.

Değişikliğin Türkiye Futbol Federasyonunun talimatnamesinde yayımlanacağı kaydedildi.

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