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Stat olmayınca yeni sezona komşu ilçelerdeki statlarda hazırlanıyorlar

Yeni sezonda Mardin 1.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:34
Stat olmayınca yeni sezona komşu ilçelerdeki statlarda hazırlanıyorlar

Yeni sezonda Mardin 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, ilçede stat olmaması nedeni ile yeni sezon hazırlıklarını farklı ilçelerde sürdürüyor.


Mardin 2. Amatör Ligi’ni geçen sezon 2. sırada tamamlayarak Mardin 1. Amatör Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, ilçede stadın bulunmaması nedeniyle yeni sezon hazırlıklarını diğer ilçelerde bulunan statlarda sürdürüyor.


Geçtiğimiz sezon başarılı futbollarını bir üst lige yükselmekle taçlandırdıklarını belirten Mazıdağı Fosfat Spor’un Kulüp Başkanı Murat Alataş, "Geçen sezon takımı yeni kurmamıza rağmen büyük başarılara imza attık. Yeni sezon hazırlıklarını geçen sezon olduğu gibi yine farklı ilçe statlarında sürdürüyoruz. İlçe stadımızın olmaması kulübümüzü maddi ve manevi açıdan çok etkilemektedir. Biran önce stadın yapılmasını istiyoruz. Bu sezon hedefimiz Bölgesel Amatör Lig’e çıkmaktır. Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak ve yeni hedeflere ulaşmak için futbolcularımız şimdiden sezona hazırlanıyor. Futbolcularımıza güvenimiz sonsuzdur” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:34
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