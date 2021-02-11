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Teknoloji Starlink nedir? Starlink’in görevi nedir?
Teknoloji

Starlink nedir? Starlink’in görevi nedir?

Gün geçtikçe gelişerek yenilenen teknolojinin ürünü olan Starlink, pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki Starlink nedir? Starlink ne işe yarar? Starlink’in görevi nedir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-11 00:36:00 - 2021-02-11 00:40:23
Starlink nedir? Starlink’in görevi nedir?

Son zamanlarda adıyla karşılaştığımız, teknoloji dünyasının yenilerinden olan Starlink hakkında pek çok vatandaş merak içerisinde. Peki starlink nedir? Starlink'in görevi nedir?

Bir Amerikan uydu şirketi olan SpaceX tarafından inşa edilen, uydu interneti erişimi sağlamak üzere kullanılan uydu takımyıldızının adıdır Starlink.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile beraber görev yapacak ve seri şeklinde üretilen, sayısı binleri bulan küçük uydulardan oluşacak. SpaceX şirketi ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmayı planlamakla birlikte bazı uydularını da ordulara satmayı düşünmektedir.

Starlink test aşamaları

Starlink için 2015 yılında geliştirme çalışmalarına başlandı ve ilk iki prototip uydu test uçuşu 2018 yılının Şubat’ında denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu içeriyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 yılında yapıldı. Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Microsoft teknolojilerinin üretim merkezi olan Redmond, Washington'da yer alan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde gerçekleştirilmektedir.  

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