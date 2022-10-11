Star'ın pohpohladığı dizi fos çıktı! Çok fena çuvalladılar

Neredeyse hemen hemen her gün bir televizyon kanalında kitaptan uyarlanan bir diziye rastlamak mümkün... Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarının diziye çevrilmesi ile başlayan bu akım tüm kanalları sardı. Bu ekran modasına son olarak Star TV de katıldı. Peride Celal'ın aynı adlı romanı olan Gecenin Ucunda'yı diziye çevirdi. Fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan, yıllar sonra Neslihan Atagül Doğulu-Kadir Doğulu çiftini bir araya getiren yapım adeta çakıldı. İlk bölümden fena çuvallayan dizi, reytinglerde de beklediği yeri bulamadı.

Eğer dizinin reytingleri bu şekilde devam ederse dizi daha sezon sonunu görmeden erken final yapabilir.