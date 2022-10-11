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Gündem Star'ın pohpohladığı dizi fos çıktı! Çok fena çuvalladılar
Gündem

Star'ın pohpohladığı dizi fos çıktı! Çok fena çuvalladılar

Yazarların çok okunmuş romanlarını diziye uyarlamak ve dizi haline getirmek son günlerde kanallarda moda haline geldi. Neredeyse tüm diziler bir kitaptan uyarlama... Bu modaya son olarak Star TV uydu ve Peride Celal'ın Gecenin Ucunda romanını diziye çevirdi. Fakat pohpohlanan dizi ilk bölümden çakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 14:33:00 -
Star'ın pohpohladığı dizi fos çıktı! Çok fena çuvalladılar

Neredeyse hemen hemen her gün bir televizyon kanalında kitaptan uyarlanan bir diziye rastlamak mümkün... Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarının diziye çevrilmesi ile başlayan bu akım tüm kanalları sardı. Bu ekran modasına son olarak Star TV de katıldı. Peride Celal'ın aynı adlı romanı olan Gecenin Ucunda'yı diziye çevirdi. Fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan, yıllar sonra Neslihan Atagül Doğulu-Kadir Doğulu çiftini bir araya getiren yapım adeta çakıldı. İlk bölümden fena çuvallayan dizi, reytinglerde de beklediği yeri bulamadı. 

Eğer dizinin reytingleri bu şekilde devam ederse dizi daha sezon sonunu görmeden erken final yapabilir.

 

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