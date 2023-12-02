Starbucks'ın Fas'taki şubeleri kapanıyor!

Fas'taki Starbucks şubelerinin Gazze boykotu sebebiyle zarara uğradığı ve kapatılacağı belirtildi.

Faslı medya kuruluşu Maroc Hebdo, Fas'taki Starbucks ve H&M mağazalarının, şirketlere karşı devam eden boykot kampanyası nedeniyle 2023 yılı içerisinde kalıcı olarak kapatılacağını ifade etti.

Maroc Hebdo'nun haberinde "Güvenilir bilgilere göre, iki büyük küresel marka, özellikle İsveçli hazır giyim markası H&M ve prestijli Amerikan kahve zinciri Starbucks, 15 Aralık'tan itibaren Fas'ı terk edecek" ifadeleri yer aldı.

Fas'ta Starbucks'ın 18, H&M'in 4 şubesi bulunuyor.

Starbucks, 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot kampanyalarının merkezinde olan firmalardan biriydi.

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Kaynak: Mepa News