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Dünya Starbucks'ın Fas'taki şubeleri kapanıyor!
Dünya

Starbucks'ın Fas'taki şubeleri kapanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 15:20:00 -
Starbucks'ın Fas'taki şubeleri kapanıyor!

Fas'taki Starbucks şubelerinin Gazze boykotu sebebiyle zarara uğradığı ve kapatılacağı belirtildi.

Fas'taki Starbucks şubelerinin Gazze boykotu sebebiyle zarara uğradığı ve kapatılacağı belirtildi.

Faslı medya kuruluşu Maroc Hebdo, Fas'taki Starbucks ve H&M mağazalarının, şirketlere karşı devam eden boykot kampanyası nedeniyle 2023 yılı içerisinde kalıcı olarak kapatılacağını ifade etti.

Maroc Hebdo'nun haberinde "Güvenilir bilgilere göre, iki büyük küresel marka, özellikle İsveçli hazır giyim markası H&M ve prestijli Amerikan kahve zinciri Starbucks, 15 Aralık'tan itibaren Fas'ı terk edecek" ifadeleri yer aldı.

Fas'ta Starbucks'ın 18, H&M'in 4 şubesi bulunuyor.

Starbucks, 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot kampanyalarının merkezinde olan firmalardan biriydi.
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Kaynak: Mepa News

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