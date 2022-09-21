Star TV'nin rezil dizisiyle ilgili flaş gelişme

Star TV'nin yaz sezonunda başlayan sözde gençlik dizisi Duy Beni için artık çanlar çalmaya başladı. Sık sık zorbalık sahneleri ve ahlak dışı görüntülerle gündeme gelen rezil dizi hakkında erken final iddiaları çıktı. Reytinglerde giderek çakılması ise bu iddiaları güçlendirdi.

Özellikle 2. bölümdeki bir sahne, izleyenlere "yuh" çektirmişti. Kısa sürede RTÜK'e şikayet edilen dizinin bu sahnesi Duy Beni için bazı şeylerin değişmesine neden oldu.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Gerçek Koleji’ndeki zengin çocuklarının okula yeni gelen Ekim ve Bekir isimli iki genci soydukları ve zorbalık yaptıkları sahne için RTÜK’e gelen şikayetler sonrasında Duy Beni dizisinin 20. bölümde gelen tepkilerle beraber erken final yapacağı iddia edildi.