Star Tv'den Kurtlar Vadisi Kaos kararı

Kurtlar Vadisi Kaos heyecanı sosyal medyada bir çılgınlık haline geldi. Her geçen diziyle ilgili yeni açıklamalar geliyor. Fakat Necati Şaşmaz ya da yapım şirketleri konuyla ilgili sessizliklerini koruyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, TV100'de kaleme aldığı yazısında çarpıcı bir detayı takipçileri ile paylaştı. Altuntaş, Star ile bir görüşme yaptığını ve Kurtlar Vadisi ile ilgili olumsuz yanıt aldığını bildirdi.

Birsen Altuntaş, "Sık sık sosyal medyada Kurtlar Vadisi hakkında çıkan ve devamı gelmeyen iddialara bir yenisi daha eklendi. Geçen yıl şubat ayında Show TV'de ekrana geleceği öne sürülen dizinin şimdi de Star tarafından satın alındığı söylentisi ortaya atıldı. Ancak bu iddianın da asılsız olduğunu öğrendim. Star TV'nin Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film'le hiçbir görüşmesi olmadığı gibi fenomen diziyi yeniden çekmek gibi bir niyeti de yok" dedi.