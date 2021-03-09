Star TV, dansözden medet uman İbo Show’un fişini çekiyor!
Star TV ekranlarında yayına gelen sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in yaptığı program hüsrana uğradı. Reyting için ekranlara dansöz çıkarıp rezil rüsva olan İbo Show için final kararı alındı. İbo Show 9 yıl aradan sonra Star TV'de 14 Kasım 2020 tarihinde yeniden yayımlanmaya başlamıştı.
Reyting için çıplaklık, ahlaksızlık donelerini kullanan programlar kaçınılmaz sondan kurtulamıyor. Bu duruma Star TV'de yayınlanan İbo Show'da dahil oldu. Reytinglerde dibi vuran kanal bu durumdan kurtulmak için ekranlara dansöz çıkarıp oynatmışlardı.
Ocak ayında İbo Show ile Star TV 13 bölümlük bir anlaşma yapmıştı. İbo Show sözleşme sonrası reytinglerde adeta hüsrana uğradı.
Cumartesi akşamları Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor ve Kuzey Yıldızı karşısında zirve yarışına dahil olamayan İbo Show 8. sıraya kadar geriledi. İkinci sözleşmenin ardından hayal kırıklığına uğrayan Star TV'nin İbo Show ile ilgili harekete geçti. İddiaya göre kanal yönetimi tarafından alınan karar sonucu İbo Show final yapacak.
Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.