Star TV, dansözden medet uman İbo Show’un fişini çekiyor!

Reyting için çıplaklık, ahlaksızlık donelerini kullanan programlar kaçınılmaz sondan kurtulamıyor. Bu duruma Star TV'de yayınlanan İbo Show'da dahil oldu. Reytinglerde dibi vuran kanal bu durumdan kurtulmak için ekranlara dansöz çıkarıp oynatmışlardı.

Ocak ayında İbo Show ile Star TV 13 bölümlük bir anlaşma yapmıştı. İbo Show sözleşme sonrası reytinglerde adeta hüsrana uğradı.

Cumartesi akşamları Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor ve Kuzey Yıldızı karşısında zirve yarışına dahil olamayan İbo Show 8. sıraya kadar geriledi. İkinci sözleşmenin ardından hayal kırıklığına uğrayan Star TV'nin İbo Show ile ilgili harekete geçti. İddiaya göre kanal yönetimi tarafından alınan karar sonucu İbo Show final yapacak.

Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.





