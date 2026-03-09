Standart dışı plakada taviz yok! Yeni kanunla cezalar katlandı İşte tüm detaylar...

APP plaka tercihi, son dönemlerde Türkiye'de en çok konuşulup tartışılan trafik konularından biri haline geldi. Resmi gazetede duyurulan 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesi ile, standartlara aykırı puntolarla basılmış şekilde kullanan sürücülere yapılacak cezaları daha net bir şekilde düzenledi.

Yapılan yeni düzenleme ile özellikle APP plaka sahipleri için yüksek para cezaları ve idari yaptırımlar uygulamaya geçecek. Trafik güvenliğini sağlamlaştırmak ve plaka standartlarını korumak amacıyla gerçekleştirilen güncel düzenleme sonrası, çok sayıda Sürücü " APP plaka nedir? Cezası ne kadar ve nasıl normal plakaya dönüştürülür?" Sorularının yanıtı araştırılmaya geçildi.

APP PLAKA KULLANANLAR DİKKAT! APP PLAKA YASAKLANDI

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) plaka deniliyor. Avrupa Press Plaka mevcut Türkiye araç plakalarından farklı olarak çok fazla kabartmalı, parlak ve kalın bir görüntü karakterine sahip özel üretim plakaları anlamına gelir.

Öte yandan Türkiye'de araç plakalarının büyüklükleri, yazı tipi ve karakter aralıkları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan resmi standartlara tam olarak uymak zorundadır. APP plakalar bu zorunlu font ve ölçü özelliklerini uygulamadığı için yasal plaka statüsünde kabul görmez ve trafik kurallarına aykırı sayılır.

Uzmanlar standartlara aykırı puntolarla basılmış plakaların hem trafik güvenliğini riske düşürdüğünü ve araçların hızlı ve doğru şekilde tespitini zorlaştırdığını belirtmektedir.

Dolayısıyla APP tipi plaka kullanımı uzun süredir yasaklanmıştır ve cezayı yaptırımlar kapsamına tabidir.

PLAKALARDA YENİ UYGULAMA DEVREYE GİRDİ: PLAKA CEZALARI NE KADAR?

Bu yıl 7574 sayılı kanunla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi kapsamında, APP olarak bilinen standartlara aykırı plakaları kullanan araç sahiplerine yönelik yaptırımlar önemli ölçüde artırıldı. Bu gibi plakalar tespit edildiğinde, ilk ihlalde 140 bin TL para cezası uygulanır.

Diğer taraftan sadece para cezası ile sınırlı kalmayacak sürücülerin ehliyetine 30 gün süreyle el konulabilecek. İlk ihlalin uygulandığı yıl içerisinde 2 kez gerçekleşmesi halinde ise ceza ikiye katlanarak 280 bin TL'ye yükseliyor ve ehliyeti 60 gün el koyma işlemi uygulanabiliyor.

Özellikle trafik uzmanları, araç sürücülerini standartlara uygun mevcut plaka kullanımları konusunda ısrarla uyarıyor.