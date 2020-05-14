Standart dışı donanım kullanan sürücüye 6 bin 500 lira ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafik ekipleri şehir merkezinde yaptıkları denetimler sırasında standart dışı donanım kullanan sürücüyü affetmedi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, “Air Süspantion” olarak adlandırılan sistemi kullanan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 600 TL ceza kestiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezinde abart egzoz takarak gezen ve vatandaşları rahatsız eden otomobile dur ihtarı yaptı. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kaçan sürücü kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı. Samet Dursun idaresinde ki otomobilin standart dışı donanım kullandığı araç sürücüsünün ise ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, abartı egzoz kullanmaktan ve ikazlara uymayıp kaçmaktan toplam 6 bin 594 lira cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi.