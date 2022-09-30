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Gündem Standart CHP'li! Hem makam aracını alkollü kullan, hem başıboş köpekleri toplama, hem de pişkince savunma yap!
Gündem

Standart CHP'li! Hem makam aracını alkollü kullan, hem başıboş köpekleri toplama, hem de pişkince savunma yap!

Belediyeye ait araçla kaza yapan Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'ın, incelemeler sonucunda 3,72 promil alkollü olduğu tespit edildi. CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına rağmen toplamadığı başıboş köpekler nedeniyle kaza yaptığını söyleyerek pişkince kendisini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 23:49:00 -
Standart CHP'li! Hem makam aracını alkollü kullan, hem başıboş köpekleri toplama, hem de pişkince savunma yap!

Kırklareli'nin CHP'li İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait 39 AK 328 plakalı makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yapmış, hafif yaralanarak ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisi sonrası taburcu edilmişti.

Kırklareli Valiliği de bu kapsamda 6 Eylül tarihinde Vardar'ın hizmet aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Toplamadığı başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, eylül ayının ilk haftasında bir restoranda düzenlenen yemekli toplantı sonrası evine gittiği esnada trafik kazası geçirdiğini hatırlattı.

Toplantıda alkol aldığını ifade eden Vardar, şoförü izinli olduğu için makam arabasını kendisinin kullandığını belirtti.

"Önüme çıkan köpeği kurtardım"

AA'nın aktardığına göre evine gittiği sırada önüne köpek çıktığını ve çarpmamak için frene bastığını ileri süren Vardar, şöyle devam etti:

"Stabilize yolda 50-60 kilometre hızla gidiyordum çok iyi hatırlıyorum. Önüme köpek çıktı ve köpeğe vurmamak için frene bastım kaydı. El frenini çektim bu sefer de kaydı araba. Köpeği kurtardık. Evime 200 metre kadar mesafe kalmıştı. Tabii bu şekilde anılmak istemezdim. Bu konuyla ilgili halkımızdan özür diledim, yapmamam gerekiyordu ancak şoförüm de o gün izinliydi. Soruşturmada herhangi bir sorun yok. Bizlerin de zaafları olabiliyor, hatalarımız olabiliyor. Biz de insanız."

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