Standard Liege'de Akhisarspor hareketliliği

Belçika ekibi Standard Liege, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son haftasında yarın Manisa'da Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Akhisar Stadı'nda teknik direktör Michel Preud'homme yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Preud'homme saha içinde futbolcularla kısa süren bir toplantı yaptı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde yarınki maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Standard Liege'de sakatlığı bulunan futbolcular Merveille Bokadi, Luis Pedro Cavanda ve Sebastien Pocognoli ile cezalı olan Moussa Djenepo'nun Manisa'ya getirilmediği bildirildi.