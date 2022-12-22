2023 yılı gelmeden önce bazı maaşlara yapılacak olan zam oranı belli oldu. Stajyer öğrenciler ise kendi maaşlarına uygulanacak olan zam oranını araştırmaya başladı.

Stajyer maaşlarına ne kadar zam geldi? 2023 stajyer maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin "Bu rakam, bütün çalışanları, sadece asgari ücretle çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da emekçileri de refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına ulaştıracaktır." dedi.

Asgari ücret zammının ardından lise ve üniversite stajyerlerine yapılacak olan zam oranı da belli de oldu. Stajyerlere asgari ücretinin yüzde 30'undan az olmamak kaydıyla maaş veriliyor. Bu sebeple 2023 yılında en düşük stajyer maaşı 2.552 TL oldu.