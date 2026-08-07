Stajyer kazalarının sorumluları kimlerdir?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Son günlerde stajyerlerle ilgili enteresan olaylar oluyor. Sizlere bir ay önce çakmak gazından adam ölür mü? Demiştim.

Geçtiğimiz hafta çakmak gazını çeken stajyer öğrencilerin ikisi vefat etti. Otel personeli ile diğer stajyer şu anda tedavi görüyor.

Bunların uyuşturucu bağımlısı olduğunu otel işvereni veya iş yeri hekimi, uzmanı nereden bilecek?

Otele geldiklerinin ilk haftasında bu kaza oluyor. Bu öğrencilerin velileri ve okul sorumluları bu konuda mes’ul değil midir?

Benzeri bir kazada 17 yaşındaki bir delikanlı, epilepsi rahatsızlığından dolayı boğularak vefat etti.

Bu hafta da yine stajyer bir öğrenci vak’ası yaşandı. Stajyer şeker hastasıdır. Ancak bunu arkadaşlarından gizlemiştir. Şeker hastası olduğu daha sonra anlaşılan öğrenci, staja başladığının üçüncü günü lojmanda rahatsızlanıyor. Lojman yetkilisi bir elemanla hastaneye gönderiyor. Hastaneden iş yerine geri geliyor. Bir müddet sonra tekrar rahatsızlanıyor. Yine hastaneye sevk ediliyor.

İki gün içerisinde üç defa hastaneye gidiyor. Kayıtlarda bu görülmektedir. Son gidişte şekerin 1000 olduğu anlaşılıyor. Entübe etmek istiyorlar. Şekerini zor düşürüyorlar.

Stajyerlerle ilgili velileri ve okul sorumluları sağlıkla ilgili bilgileri staj yaptığı yerlere göndermelidirler.

Tüm işyeri hekimleri bir onam formu hazırlamalı, "işyeri hekimimiz…'in e-nabzıma bakmasını onaylıyorum. El yazısıyla okudum, anladım, isim, soyisim, imza". Olmalı.

Bu formdan sonra çalışanın e-nabzına bakılmalı ve kişinin sağlık geçmişi mutlaka görülmeli.

İş yeri hekimi genel bir sağlık muayenesi yapar.

Stajyerin epilepsi hastası, şeker hastası, uyuşturucu bağımlısı olduğu veya başka bir rahatsızlığının olduğu bu şekilde tespit edilebilir.

Stajyerler iş yerinin çalışanı değildir.

Sigortası buradan yapılmamaktadır.

Ucuz iş gücü değil, öğrencidirler.

İlgili kurumlar ve veliler çocuklarıyla ilgili gerçek bilgileri mutlaka staja gittiği yere bildirmelidirler. Bu çok önemlidir. Vebali ve sorumluluğu çok büyüktür.