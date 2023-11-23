Stajyer ehliyetliler uzun yola çıkabilir mi?

Ehliyet sahibi olabilmek, sürücü adayları için heyecan verici bir yolculuğun başlangıcı. Stajyer ehliyet sürecinde, sürücü adaylarının pratik sürüş deneyimlerini pratik yaparak geliştirmeleri amaçlanmakta. Stajyer ehliyet, geçici bir ehliyet türüdür.Peki bu ehliyet türünün özellikleri ve sunduğu imkanlar nedir? İşte konuya ilişkin ayrıntılar:

Nasıl alınıyor?

Stajyer ehliyet almak için öncelikle bir sürücü kursunda teorik dersler almanız gerekiyor. Bu dersler, trafik kuralları, işaret ve levhalar, ilkyardım, sürüş teknikleri gibi konuları kapsar. Kursun belirlediği ders saatlerini tamamlamanız ve teorik sınavı başarıyla geçmeniz gerekmektedir. Teorik derslerden sonra ise direksiyon eğitimi almanız gerekmektedir.

Ne zaman başlıyor?

Türkiye'de stajyer ehliyet süreci, kişinin sürücü kursuna kaydolup gereken eğitimleri tamamladıktan sonra ilgili trafik sınavlarını geçmesi ile başlar. Ehliyeti daha kolay ve problemsiz şekilde alabilmek için kurs tarafından düzenlenen teorik ve pratik sınavları aksatmamak önemlidir. Sürücünün resmi sınavlardaki başarısı neticesinde ehliyeti alabilmesi için kurs aracılığıyla ilgili başvurular yapılır. Başvurunun onaylanması ardından iki yıllık stajyerlik süreci başlatılır.

Uzun yola çıkılır mı?

Stajyer ehliyet sahibi sürücülerin tek başlarına uzun yolculuk yapma hakkı yoktur. Ancak yetişkin bir sürücü veya bir eğitmenin gözetimi altında uzun yolculuklara çıkabilirler. Ayrıca trafiğe çıkmaya hak kazanan yeni sürücülere uygulanan belirli kısıtlamalar ve yönergeler bulunmaktadır. Örneğin, ehliyetini yeni almış sürücülerin araçlarında "Stajyer Sürücü" ibaresi bulunmalıdır. Ya da belirli saat sınırlamalarına ve yasaklı bölgeler gibi trafik kurallarına uymaları gerekmektedir. Bu konuya dair en güncel ve doğru bilgilendirmeleri sürücü kursunuzdan öğrenebilirsiniz.

Normalden farkı nedir?

Stajyer ehliyet, normal ehliyetten farklı olarak sürücülerin daha fazla deneyim kazanması için tasarlanmış bir aşamadır. Normal ehliyet, stajyer ehliyet süresini takiben alınır ve uzun süreli olarak geçerlidir. Stajyer ehliyetli sürücüler, sürüş becerilerini geliştirmek ve trafik kurallarına uyum sağlamak için eğitmenler tarafından denetlenirler.

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