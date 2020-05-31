Stajyer ehliyetiyle yakalanan alkollü adamın savunması pes dedirtti

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 8 trafik ekibi, Karakurt ve Sümer Mahallesi’nde denetleme yaptı. Yapılan denetimlerde 13 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 13 araç sürücüne alkollü araç kullanmaktan, 45 sürücüye ise farklı trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı. Denetlemelerde 125 araç sürücüsüne toplamda 68 bin 935 TL idari para cezası kesildi. Trafik kurallarını ihlal eden 2 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde aldıkları alkolün etkisiyle alkolmetreyi üflemekte dahi zorlanan sürücülerin olduğu dikkatlerden kaçmadı. Stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve polise yakalanan C.P. isimli genç ile ekipler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Alkolmetreyi üfledikten sonra 0.28 promil alkollü olduğu tespit edilen gence para cezası kesildi. Ceza yazılan C.P. polislere, "Sadece bir tane bira içtim, yaktınız beni vallahi" diyerek tepki gösterdi.