Stajer kazalarından kim sorumludur?

İşte Nasuh Boztepe'nin yayımladığı o video;

Eskiden mühendis ile usta arasında ara eleman olarak teknisyen, tekniker ve yüksek tekniker okulları vardı. Bu okullar kapatıldı.

Daha sonra meslek liselerinin ortaöğretim bölümleri kapatıldı. 15 yaşından küçük öğrencilerin bu okullara gitmesi engellendi. Çıraklık okullarına kimse gidemedi, hatta gönderilemedi.

Şimdi ara eleman açığı çok fazladır. Bu açığı kapatmak için yeni yasalar çıkarılmış, destekler verilmişti. Ancak açık kapatılamamaktadır.

Teknik konularda uzaktan eğitim olmaz. Yüz yüze eğitim ve uygulama şarttır.

Staj şarttır. Stajyerlerin yanında mutlaka bir usta öğretici, bilgili ve yetkili kişi olmalıdır. Stajyere asıl iş yaptırılmamalıdır.

Son günlerde aşırı stajyer kazaları olmaktadır.

Stajyerler de genelde dikkatsiz ve özensiz çalışmalar, kendi başına hareket etmeler, başkalarının görevlerini yapmaya çalışmalar ve işgüzarlar da iş kazalarının sebeplerindendir.

Firmalara dışarıdan iş yapmak için gelen şirket yanında stajyerler de getiriyor. MEB’in son yayınladığı genelgede staj için gösterilen adres dışında bir yerde stajyer çalışamaz denilmektedir.

Herhangi bir kazada bildirilen ve sözleşme olan iş yeri dışında kaza olmuşsa SGK kusur tespiti yapar ve yapılan tüm ödemeleri işverene rücu eder.

Ancak bazı işverenler stajyerleri ucuz iş gücü olarak değerlendirmektedir.

Stajyerin sigortası okul tarafından ödenir.

İşbaşı eğitimleri, mutlaka stajyerlere yapılmalıdır. Tehlikeli ve riskli yerler, onların girmemesi gerektiği bölümler, yapılmaması gereken hususlar göstermeli ve öğretilmelidir. Asıl eleman değil, stajyer olduğu hatırlatılmalıdır.

Stajyer kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk, stajyerin fiilen çalıştığı işyeri/işverene aittir. Prim ödeme yükümlüsü okul olsa da, 6331 sayılı kanun uyarınca stajyerler çalışan sayıldığından, iş kazasını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirme ve gerekli önlemleri alma sorumluluğu işverendedir.

Bu hususlarda yöneticiler mutlaka uyarılmalıdırlar.

Kalın sağlıcakla.