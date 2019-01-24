Staj sigortası başlangıç sayılmaz

Soru: Sigorta başlangıcım lise staj döneminde 1989 yılında oldu. Sonra 1993 yılında işçi çalışmaya başladım. Benim emeklilikte ilk sigorta tarihim 1989 yılına göre mi yoksa 1993 yılına göre mi alınacak.

Hasan B.

Cevap: Teknik ve mesleki eğitim gören öğrenciler staja tabi tutulur. Bu staj dönemde öğrenim görülen okul tarafından öğrenci adına staj sigorta primi yatırılır. Bu prim sadece iş kazası ve hastalık sigortası yönüyle işçiye korumaya alır. Uzun vadeli sigorta dediğimiz emeklilik primi staj sigortasında yer almadığı için staj sigorta başlangıcı emeklilik yaş hesabında dikkate alınmaz. Bu nedenle 1993 sigorta başlangıcı alınarak emeklilik yaşınız 54 olacak ödenmesi gereken en az prim ise 5675 gün olarak değerlendirilecek.