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Staj sigortası başlangıç sayılmaz

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun staj döneminde yapılan sigortaya ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:24
Staj sigortası başlangıç sayılmaz

Soru: Sigorta başlangıcım lise staj döneminde 1989 yılında oldu. Sonra 1993 yılında işçi çalışmaya başladım. Benim emeklilikte ilk sigorta tarihim 1989 yılına göre mi yoksa 1993 yılına göre mi alınacak.

Hasan B.

Cevap: Teknik ve mesleki eğitim gören öğrenciler staja tabi tutulur. Bu staj dönemde öğrenim görülen okul tarafından öğrenci adına staj sigorta primi yatırılır. Bu prim sadece iş kazası ve hastalık sigortası yönüyle işçiye korumaya alır. Uzun vadeli sigorta dediğimiz emeklilik primi staj sigortasında yer almadığı için staj sigorta başlangıcı emeklilik yaş hesabında dikkate alınmaz. Bu nedenle 1993 sigorta başlangıcı alınarak emeklilik yaşınız 54 olacak ödenmesi gereken en az prim ise 5675 gün olarak değerlendirilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:24
  1. Sigorta başlangıcı
  2. staj
  3. emeklilikte ilk sigorta tarihi
  4. Teknik ve mesleki eğitim
  5. staj sigorta primi
  6. prim
  7. iş kazası
  8. hastalık sigortası
  9. Uzun vadeli sigorta
  10. emeklilik primi
  11. staj sigorta başlangıcı
  12. emeklilik yaş hesabı
  13. emeklilik yaşı

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