Stagflasyon nedir, stagflasyon olunca ne olur? Stagflasyon krizi ne demek?

Stagflasyon krizi ne demek?

Stagnasyon ekonomide bir durgunluk veya daralma sürecine girilmesini ifade ederken enflasyon paranın değerinin düşmesi ve fiyatların yükselmesi durumudur. Piyasalardaki durgunluğun ve bir para birimindeki değer düşüşünün aynı anda gerçekleşmesi stagflasyona neden olur.

STAGFLASYON NEDİR? STAGFLASYON OLUNCA NE OLUR? STAGFLASYON NE DEMEK? STAGFLASYON TDK ANLAMI NE?

Stagflasyon Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ''Durgun şişkinlik'' olarak tanımlanmıştır.

Stagflasyon nedir örnek?

Stagflasyona örnek olarak, 1973 yılında ABD'deki kriz gösterilebilir. O dönemki petrol krizinde ABD Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ortamında enflasyonla mücadele için faizleri hızla artırması ABD ekonomisini stagflasyona sürükleyen en büyük etken olarak değerlendirilir.

Sagflasyon olunca ne olur?

Stagflasyon durumunda ise ülkenin ekonomisi, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonominin tepkilerini verebilmektedir. Fiyat artışının mevcut olduğu yerde alım gücünde de artış gözlemleniyorsa stagflasyon meydana gelmektedir. Stagflasyon gerçekleştiğinde uluslararası çapta ciddi problemler ortaya çıkmaktadır.

İlk olarak 1965’te ortaya çıkan stagflasyon kavramı “stagnasyon” ve “enflasyon” kelimelerinin birleşiminde oluşturulmuş bir ekonomik terimdir. Stagnasyon ekonomide bir durgunluk veya daralma sürecine girilmesini ifade ederken enflasyon paranın değerinin düşmesi ve fiyatların yükselmesi durumudur. Piyasalardaki durgunluğun ve bir para birimindeki değer düşüşünün aynı anda gerçekleşmesi stagflasyona neden olur.

İlk olarak 1965’te ortaya çıkan stagflasyon terimi, bir ülke ekonomisinde yüksek işsizlik ve durağan talep ile birlikte sürekli olarak yüksek enflasyon oranına sahip bir ekonomik döngüyü tanımlamak için kullanılır.

Hem Klasik İktisat Teorisi'nde hem de Keynesyen Teori'de stagflasyon, paradoksal bir durumdur (normalde enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı mevcuttur biri düşerken diğeri yükselir; ancak stagflasyon ortamında her ikisi de yükselmektedir). Her iki kuram çerçevesinde açıklanması olanaksızdır. Ekonomilerde enflasyonun ortaya çıkması, toplam talebin toplam arzı aşacak derecede artması sonucudur. Toplam arz, toplam talepteki artışı karşılayamamaktadır çünkü ekonomide, istihdam edilerek üretimi artıracak iş gücü kalmamıştır, ekonomi tam istihdamdadır. Oysa durgunluk, istihdamın düşmesidir.

Gelişmekte olan ülkelerde, kronikleşmiş bir düşük istihdam görülür. Toplam talebin artması durumunda -ki bu ülkelerde kronikleşmiş bir toplam talep fazlası vardır- toplam arz, istihdam edilebilecek serbest iş gücü olmasına karşın artırılamaz çünkü üreticiler, üretim araçlarında ve iş gücünde gerekli artışı sağlayacak finansman olanaklarından yoksundurlar. Bu ülkelerde, sanayileşmiş ülkelerin aksine olarak sermaye talebine uyum sağlayacak kadar esnek bir sermaye arzı yoktur. Dolayısıyla bu ülkeler, tam istihdamda olmasalar bile, sonuç itibarıyla tam istihdam koşullarında bir ekonomi gibidirler, talep artışı, enflasyonist bir etki yaratır.

Oysa sanayileşmiş ülkelerde, herhangi bir nedenle ekonominin tam istihdamın altında olması durumunda, toplam talep artışı, istihdam artışını, dolayısıyla arz artışını getirir ve fiyat seviyesi dengelenir. Eğer ekonomi tam istihdamda ise, istihdam artışı sağlanamayacağı için -tüm iş gücü olanakları kullanılmaktadır- arz artışı sağlanamaz. Bu durumda toplam talep artışı, enflasyonist baskı yaratacaktır.

Stagflasyon ortamında ise ülke ekonomisi, hem gelişmekte olan ekonominin, hem de gelişmiş ekonominin tepkilerini vermektedir.

Stagflasyon ve enflasyon farkı nedir?

Stagflasyon, stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir.

STAGFLASYON'UN OLASI SEBEPLERİ

▶ Yanlış para ve maliye politikaları,

▶ Tüketimin ve ücretlerin artması,

▶ Enerji kaynaklarının fiyatlarının yükselmesi,

▶ Para arzının üretimden fazla artması,

▶ Finansal krizler ve döviz kurlarındaki istikrarsızlıklar.

Küresel stagflasyon nedir?

Stagflasyon kavramı 1970'lerdeki küresel bozulmaya verilen isimdi. Normal şartlarda ekonomilerin doğal bir büyüme seyri vardır. Buna müdahale edilmediği takdirde bu büyüme gerçekleşir ve fiyatlar makul düzeyde seyreder. Bir miktar enflasyon olabilir ama bu ekonomik döngüyü bozacak düzeyde değildir.

Stagflasyon ve resesyon nedir?

Resesyon; iki çeyrek üst üste ekonomik küçülme yaşanması hali.

Stagflasyon; enflasyon varken ekonomik durgunluk yaşanması durumu.

Türkiye'de ilk stagflasyon ne zaman oluşmuştur?

Petrol krizleri (1974 ve 1980)

Stagflasyon olgusu ortaya çıkmıştır. Tarihte ilk kez enflasyon ile işsizliğin bir arada artması geçmiş yıllarda ekonomi politikalarında uygulanan teorilerin terk edilmesine yol açmıştır.

Stagflasyonda Yatırım Fırsatları

Küresel ekonomik büyüme, petrol fiyatlarını yükselten Ukrayna-Rus çatışmasının şiddetlendirdiği ve 2020 senesinden bu yana covid-19 krizi tarafından ciddi şekilde engellendi. Satın alma gücü azaldıkça, stagflasyonu aşmak için yatırım yapmak bir alternatif olarak görülebilir.

En çok tercih edilen yatırım türleri şunlardır;

1) Kripto para birimleri

2) Altın

3) Adi Hisse Senedi



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