16 Mayıs itibariyle ligleri bitirmek istediklerini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, açıklamasında pandemi şartları uygun olduğu takdirde mart ayından sonra ana hedefin liglerde maçların seyircili olarak devam etmesi yönünde olacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2. Lig Kırımızı Grup ekiplerinden Bodrumspor'u ziyarette bulundu. Nihat Özdemir'in ziyaretinde takımın idmanını izledi ve futbolcular ile teknik ekibin yeni yılını kutladı.

Stadyumlara ne zaman seyirci alınacak?

Başkan Özdemir ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir açıklamasında, pandemi şartlarının uygun olması durumunda seyircilere kavuşmayı planladıklarını belirtti. İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istediklerini söyleyen Başkan Özdemir, çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamadığını ve oyuncuların motive olmadığını da belirtti.

Hakemlerin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları olduğunu belirten Başkan Özdemir, daha sonra pandemi şartları uygun olduğu takdirde mart ayından sonra ana hedefin liglerde maçların seyircili olarak devam etmesi yönünde olacağını belirtti.

Pandemi döneminde seyircisiz oynanan maçların rövanşlarında seyirci olması halinde bir haksızlık olup olmayacağı sorusuna Başkan Özdemir, tam seyirci kapasitesi ile maçları oynamayı düşünmediklerini belirtti. Başkan Özdemir, bu duruma Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler neticesinde karar vereceklerini belirtti. Özdemir, hiçbir kulübün ilk maç seyircisizdi bu maç da seyircisiz oynansın gibi bir düşüncesi olmayacağını belirterek çünkü futbolun seyirci ile güzel olduğunu söyledi.