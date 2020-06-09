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Aktüel

Stadyum kapılarını vatandaşlara açtı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs sürecinde kapatılan Düzce 18 Temmuz Şehir Stadı, kapılarını yürüyüş ve koşu yapmak isteyen vatandaşlara açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:51:39 -
Stadyum kapılarını vatandaşlara açtı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs sürecinde kapatılan Düzce 18 Temmuz Şehir Stadı, kapılarını yürüyüş ve koşu yapmak isteyen vatandaşlara açtı. Sosyal mesafe kuralları ile yapılan yürüyüş ve koşularda vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan Düzce 18 Temmuz Şehir stadyumu, normalleşme sürecinin ardından kapılarını vatandaşlara açtı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde stadyuma alınan vatandaşlar, alanda yürüyüş ve koşu faaliyetlerini sürdürüyor. Yoğun talebin olduğu zaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri yeni misafirlere kapıları kapatıyor. İçeriden vatandaşlar çıkmadıkça yeni kişiler alınmazken, stadyum hoparlörlerinden de aralıklarla korona virüs ile ilgili uyarılar yapılıyor.

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